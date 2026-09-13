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Чернила Cactus CS-EPT07D24 115C голубой70мл для Epson ECOTANK L8160/8180 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чернила Cactus CS-EPT07D24 115C голубой70мл для Epson ECOTANK L8160/8180

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Чернила Cactus CS-EPT07D24 115C голубой70мл для Epson ECOTANK L8160/8180 - фото 1
Чернила Cactus CS-EPT07D24 115C голубой70мл для Epson ECOTANK L8160/8180 - фото 2
Чернила Cactus CS-EPT07D24 115C голубой70мл для Epson ECOTANK L8160/8180 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
6200
  • Чернила Cactus CS-EPT07D24 115C голубой70мл для Epson ECOTANK L8160/8180 - фото 1
  • Чернила Cactus CS-EPT07D24 115C голубой70мл для Epson ECOTANK L8160/8180 - фото 2
  • Чернила Cactus CS-EPT07D24 115C голубой70мл для Epson ECOTANK L8160/8180 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724564
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
6200
Цвет
голубой
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Чернила Cactus CS-EPT07D24 115C голубой70мл для Epson ECOTANK L8160/8180

Чернила пигментные Cactus CS-EPT07D24 подходят для обслуживания принтеров Epson ECOTANK L8160 и L8180. Пигментные красящие частицы голубого цвета обеспечивают формирование четких и красочных изображений при создании цветных документов, иллюстраций, фотографий. Быстрый перенос чернил помогает предотвратить искажение отпечатка на бумажном носителе. Расходный материал Cactus CS-EPT07D24 поставляется в небольшом пластиковом флаконе. Емкость 70 мл гарантирует продолжительный срок эксплуатации чернил.

Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-EPT07D24 115C голубой70мл для Epson ECOTANK L8160/8180




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
6200
Цвет
голубой
Страна производитель
Россия
Описание
Чернила пигментные Cactus CS-EPT07D24 подходят для обслуживания принтеров Epson ECOTANK L8160 и L8180. Пигментные красящие частицы голубого цвета обеспечивают формирование четких и красочных изображений при создании цветных документов, иллюстраций, фотографий. Быстрый перенос чернил помогает предотвратить искажение отпечатка на бумажном носителе. Расходный материал Cactus CS-EPT07D24 поставляется в небольшом пластиковом флаконе. Емкость 70 мл гарантирует продолжительный срок эксплуатации чернил.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Cactus CS-EPT07D24 115C голубой70мл для Epson ECOTANK L8160/8180 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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