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Чернила Cactus CS-EPT06C24 112С голубой 70мл для Epson L6550/6570/11160/15150/15160 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чернила Cactus CS-EPT06C24 112С голубой 70мл для Epson L6550/6570/11160/15150/15160

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Чернила Cactus CS-EPT06C24 112С голубой 70мл для Epson L6550/6570/11160/15150/15160 - фото 1
Чернила Cactus CS-EPT06C24 112С голубой 70мл для Epson L6550/6570/11160/15150/15160 - фото 2
Чернила Cactus CS-EPT06C24 112С голубой 70мл для Epson L6550/6570/11160/15150/15160 - фото 3
Чернила Cactus CS-EPT06C24 112С голубой 70мл для Epson L6550/6570/11160/15150/15160 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
6000
  • Чернила Cactus CS-EPT06C24 112С голубой 70мл для Epson L6550/6570/11160/15150/15160 - фото 1
  • Чернила Cactus CS-EPT06C24 112С голубой 70мл для Epson L6550/6570/11160/15150/15160 - фото 2
  • Чернила Cactus CS-EPT06C24 112С голубой 70мл для Epson L6550/6570/11160/15150/15160 - фото 3
  • Чернила Cactus CS-EPT06C24 112С голубой 70мл для Epson L6550/6570/11160/15150/15160 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724561
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
6000
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х4х4
Вес, г.
110

Описание товара Чернила Cactus CS-EPT06C24 112С голубой 70мл для Epson L6550/6570/11160/15150/15160

Совместимые пигментные чернила Cactus CS-EPT06C24 являются надежной и выгодной альтернативой оригинальному флакону Epson 112 Cyan. Носик бутылки снабжен специальным защитным клапаном с системой уникальных пазов Key Lock / InkLock, который подходит исключительно к голубому резервуару СНПЧ совместимых принтеров. Это делает процесс заправки чистым и исключает ошибку. Формула чернил протестирована на совместимость со скоростными печатающими головками PrecisionCore, гарантирует четкие границы отпечатков, глубокий синий цвет и стабильную потоковую печать без засорения дюз.

Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-EPT06C24 112С голубой 70мл для Epson L6550/6570/11160/15150/15160




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
6000
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимые пигментные чернила Cactus CS-EPT06C24 являются надежной и выгодной альтернативой оригинальному флакону Epson 112 Cyan. Носик бутылки снабжен специальным защитным клапаном с системой уникальных пазов Key Lock / InkLock, который подходит исключительно к голубому резервуару СНПЧ совместимых принтеров. Это делает процесс заправки чистым и исключает ошибку. Формула чернил протестирована на совместимость со скоростными печатающими головками PrecisionCore, гарантирует четкие границы отпечатков, глубокий синий цвет и стабильную потоковую печать без засорения дюз.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Cactus CS-EPT06C24 112С голубой 70мл для Epson L6550/6570/11160/15150/15160 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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