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Чернила Cactus CS-EPT06C14 112BK черный 140мл для Epson L6550/6570/11160/15150/15160 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чернила Cactus CS-EPT06C14 112BK черный 140мл для Epson L6550/6570/11160/15150/15160

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Чернила Cactus CS-EPT06C14 112BK черный 140мл для Epson L6550/6570/11160/15150/15160 - фото 1
Чернила Cactus CS-EPT06C14 112BK черный 140мл для Epson L6550/6570/11160/15150/15160 - фото 2
Чернила Cactus CS-EPT06C14 112BK черный 140мл для Epson L6550/6570/11160/15150/15160 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
7500
  • Чернила Cactus CS-EPT06C14 112BK черный 140мл для Epson L6550/6570/11160/15150/15160 - фото 1
  • Чернила Cactus CS-EPT06C14 112BK черный 140мл для Epson L6550/6570/11160/15150/15160 - фото 2
  • Чернила Cactus CS-EPT06C14 112BK черный 140мл для Epson L6550/6570/11160/15150/15160 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724560
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
7500
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Чернила Cactus CS-EPT06C14 112BK черный 140мл для Epson L6550/6570/11160/15150/15160

Совместимые пигментные чернила Cactus CS-EPT06C14 являются надежной и экономичной альтернативой оригинальной серии Epson 112 Black. Флакон снабжен специальным защитным носком-клапаном с уникальной геометрией пазов (система Key Lock / InkLock). Он подходит исключительно к черному резервуару СНПЧ совместимых аппаратов, что полностью исключает ошибку при заправке и защищает от случайного проливания. Химическая формула состава полностью адаптирована под требования скоростных печатающих головок PrecisionCore, обеспечивая стабильную потоковую печать без засорения дюз.

Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-EPT06C14 112BK черный 140мл для Epson L6550/6570/11160/15150/15160




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
7500
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимые пигментные чернила Cactus CS-EPT06C14 являются надежной и экономичной альтернативой оригинальной серии Epson 112 Black. Флакон снабжен специальным защитным носком-клапаном с уникальной геометрией пазов (система Key Lock / InkLock). Он подходит исключительно к черному резервуару СНПЧ совместимых аппаратов, что полностью исключает ошибку при заправке и защищает от случайного проливания. Химическая формула состава полностью адаптирована под требования скоростных печатающих головок PrecisionCore, обеспечивая стабильную потоковую печать без засорения дюз.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Cactus CS-EPT06C14 112BK черный 140мл для Epson L6550/6570/11160/15150/15160 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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