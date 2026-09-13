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Чернила Cactus CS-EPT00S14-44A 103 многоцветный набор 4x70мл для Epson L1110 Ecotank/L3100/L3101/L31 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чернила Cactus CS-EPT00S14-44A 103 многоцветный набор 4x70мл для Epson L1110 Ecotank/L3100/L3101/L31

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Чернила Cactus CS-EPT00S14-44A 103 многоцветный набор 4x70мл для Epson L1110 Ecotank/L3100/L3101/L31 - фото 1
Чернила Cactus CS-EPT00S14-44A 103 многоцветный набор 4x70мл для Epson L1110 Ecotank/L3100/L3101/L31 - фото 2
Чернила Cactus CS-EPT00S14-44A 103 многоцветный набор 4x70мл для Epson L1110 Ecotank/L3100/L3101/L31 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
4500
  • Чернила Cactus CS-EPT00S14-44A 103 многоцветный набор 4x70мл для Epson L1110 Ecotank/L3100/L3101/L31 - фото 1
  • Чернила Cactus CS-EPT00S14-44A 103 многоцветный набор 4x70мл для Epson L1110 Ecotank/L3100/L3101/L31 - фото 2
  • Чернила Cactus CS-EPT00S14-44A 103 многоцветный набор 4x70мл для Epson L1110 Ecotank/L3100/L3101/L31 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724559
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
4500
Цвет
голубой, желтый, пурпурный, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х5
Вес, г.
460

Описание товара Чернила Cactus CS-EPT00S14-44A 103 многоцветный набор 4x70мл для Epson L1110 Ecotank/L3100/L3101/L31

Набор чернил Cactus CS-EPT00S14-44A является качественным и доступным аналогом оригинальной серии Epson 103. Контейнеры оборудованы удобными узкими носиками-дозаторами, которые значительно облегчают процесс заправки встроенных доноров СНПЧ и минимизируют риск проливания чернил. Уникальный химический состав подобран с учетом конструктивных особенностей пьезоэлектрических головок Epson, что защищает дюзы от засыхания при регулярном использовании техники и гарантирует стабильную повседневную печать документов, учебных материалов и ярких фотографий.

Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-EPT00S14-44A 103 многоцветный набор 4x70мл для Epson L1110 Ecotank/L3100/L3101/L31




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
4500
Цвет
голубой, желтый, пурпурный, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Набор чернил Cactus CS-EPT00S14-44A является качественным и доступным аналогом оригинальной серии Epson 103. Контейнеры оборудованы удобными узкими носиками-дозаторами, которые значительно облегчают процесс заправки встроенных доноров СНПЧ и минимизируют риск проливания чернил. Уникальный химический состав подобран с учетом конструктивных особенностей пьезоэлектрических головок Epson, что защищает дюзы от засыхания при регулярном использовании техники и гарантирует стабильную повседневную печать документов, учебных материалов и ярких фотографий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Cactus CS-EPT00S14-44A 103 многоцветный набор 4x70мл для Epson L1110 Ecotank/L3100/L3101/L31 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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