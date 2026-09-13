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Чернила Cactus CS-BTD60BK BTD60BK черный 108мл для Brother HL-T4000DW, DCP-T510W, DCP-T710W, MFC-T810W, MFC-T910DW, MFC-T4500DW, DCP-T420W, DCP-T520W, DCP-T720DW, DCP-T820DW, MFC-T920DW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чернила Cactus CS-BTD60BK BTD60BK черный 108мл для Brother HL-T4000DW, DCP-T510W, DCP-T710W, MFC-T810W, MFC-T910DW, MFC-T4500DW, DCP-T420W, DCP-T520W, DCP-T720DW, DCP-T820DW, MFC-T920DW

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Чернила Cactus CS-BTD60BK BTD60BK черный 108мл для Brother HL-T4000DW, DCP-T510W, DCP-T710W, MFC-T810W, MFC-T910DW, MFC-T4500DW, DCP-T420W, DCP-T520W, DCP-T720DW, DCP-T820DW, MFC-T920DW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Brother
Ресурс (страниц)
6500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724557
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Brother
Ресурс (страниц)
6500
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х6х6
Вес, г.
120

Описание товара Чернила Cactus CS-BTD60BK BTD60BK черный 108мл для Brother HL-T4000DW, DCP-T510W, DCP-T710W, MFC-T810W, MFC-T910DW, MFC-T4500DW, DCP-T420W, DCP-T520W, DCP-T720DW, DCP-T820DW, MFC-T920DW

Совместимые чернила Cactus CS-BTD60BK являются надежной и экономичной альтернативой оригинальному флакону Brother BTD60BK для повседневной офисной и домашней печати текстов, рефератов и документов. Контейнер оснащен специальным узким заправочным носиком, геометрия которого идеально совпадает с заправочным отверстием принтеров Brother. Это позволяет обновить уровень чернил в СНПЧ быстро, аккуратно и без риска испачкать руки. Особая формула красителя бережно относится к элементам пьезоэлектрической печатающей головки, предотвращая засорение дюз.

Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-BTD60BK BTD60BK черный 108мл для Brother HL-T4000DW, DCP-T510W, DCP-T710W, MFC-T810W, MFC-T910DW, MFC-T4500DW, DCP-T420W, DCP-T520W, DCP-T720DW, DCP-T820DW, MFC-T920DW




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Brother
Ресурс (страниц)
6500
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимые чернила Cactus CS-BTD60BK являются надежной и экономичной альтернативой оригинальному флакону Brother BTD60BK для повседневной офисной и домашней печати текстов, рефератов и документов. Контейнер оснащен специальным узким заправочным носиком, геометрия которого идеально совпадает с заправочным отверстием принтеров Brother. Это позволяет обновить уровень чернил в СНПЧ быстро, аккуратно и без риска испачкать руки. Особая формула красителя бережно относится к элементам пьезоэлектрической печатающей головки, предотвращая засорение дюз.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Cactus CS-BTD60BK BTD60BK черный 108мл для Brother HL-T4000DW, DCP-T510W, DCP-T710W, MFC-T810W, MFC-T910DW, MFC-T4500DW, DCP-T420W, DCP-T520W, DCP-T720DW, DCP-T820DW, MFC-T920DW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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