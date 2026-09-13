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Заправочный набор Cactus CS-RK-3YM60 №305 многоцветный 3x30мл для HP DeskJet 2710/2120/2721/2722 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Заправочный набор Cactus CS-RK-3YM60 №305 многоцветный 3x30мл для HP DeskJet 2710/2120/2721/2722

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Заправочный набор Cactus CS-RK-3YM60 №305 многоцветный 3x30мл для HP DeskJet 2710/2120/2721/2722 - фото 1
Заправочный набор Cactus CS-RK-3YM60 №305 многоцветный 3x30мл для HP DeskJet 2710/2120/2721/2722 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1500
  • Заправочный набор Cactus CS-RK-3YM60 №305 многоцветный 3x30мл для HP DeskJet 2710/2120/2721/2722 - фото 1
  • Заправочный набор Cactus CS-RK-3YM60 №305 многоцветный 3x30мл для HP DeskJet 2710/2120/2721/2722 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724548
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1500
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Заправочный набор Cactus CS-RK-3YM60 №305 многоцветный 3x30мл для HP DeskJet 2710/2120/2721/2722

Заправочный комплект Cactus CS-RK-3YM60 является удобным и экономным решением, которое избавляет пользователя от необходимости покупать дорогой новый цветной картридж каждый раз, когда в нем заканчивается краска. Набор представляет собой готовый бокс, укомплектованный всем необходимым для работы: 3 шприца с тонкими заправочными иглами, пара защитных перчаток и пошаговая наглядная инструкция. Чернила обеспечивают сочную цветопередачу и плавные переходы оттенков на фотобумаге и обычной бумаге.

Отзывы о товаре Заправочный набор Cactus CS-RK-3YM60 №305 многоцветный 3x30мл для HP DeskJet 2710/2120/2721/2722




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1500
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Заправочный комплект Cactus CS-RK-3YM60 является удобным и экономным решением, которое избавляет пользователя от необходимости покупать дорогой новый цветной картридж каждый раз, когда в нем заканчивается краска. Набор представляет собой готовый бокс, укомплектованный всем необходимым для работы: 3 шприца с тонкими заправочными иглами, пара защитных перчаток и пошаговая наглядная инструкция. Чернила обеспечивают сочную цветопередачу и плавные переходы оттенков на фотобумаге и обычной бумаге.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заправочный набор Cactus CS-RK-3YM60 №305 многоцветный 3x30мл для HP DeskJet 2710/2120/2721/2722 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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