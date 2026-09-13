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Картридж Epson WorkForce Pro WF-C87xR Black XL Ink Supply Unit (C13T05A10N) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Epson WorkForce Pro WF-C87xR Black XL Ink Supply Unit (C13T05A10N)

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Картридж Epson WorkForce Pro WF-C87xR Black XL Ink Supply Unit (C13T05A10N)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
20000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724546
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
20000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х14х4
Вес, г.
640

Описание товара Картридж Epson WorkForce Pro WF-C87xR Black XL Ink Supply Unit (C13T05A10N)

Блок чернил Epson C13T05A10N представляет собой гибкий герметичный контейнер со встроенным чипом, помещенный в защитный пластиковый лоток для жесткости. Он создан специально для больших объемов офисной печати и документооборота. Конструкция RIPS-пакета позволяет сократить частоту обслуживания принтера и снизить количество пластиковых отходов по сравнению с классическими картриджами. Оригинальный чип обеспечивает точное отслеживание остатка красителя и информирует систему о необходимости скорой замены блока.

Отзывы о товаре Картридж Epson WorkForce Pro WF-C87xR Black XL Ink Supply Unit (C13T05A10N)




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
20000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Блок чернил Epson C13T05A10N представляет собой гибкий герметичный контейнер со встроенным чипом, помещенный в защитный пластиковый лоток для жесткости. Он создан специально для больших объемов офисной печати и документооборота. Конструкция RIPS-пакета позволяет сократить частоту обслуживания принтера и снизить количество пластиковых отходов по сравнению с классическими картриджами. Оригинальный чип обеспечивает точное отслеживание остатка красителя и информирует систему о необходимости скорой замены блока.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Epson WorkForce Pro WF-C87xR Black XL Ink Supply Unit (C13T05A10N) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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