Картридж WorkForce Enterprise WF-C21000 Yellow Ink (C13T02Y400)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
50000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724518
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
50000
Цвет
желтый
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
57х11х3
Вес, г.
250
Описание товара Картридж WorkForce Enterprise WF-C21000 Yellow Ink (C13T02Y400)
Оригинальный картридж Epson C13T02Y400 представляет собой массивный, герметично запечатанный контейнер, оснащенный интеллектуальным чипом для точного контроля расхода желтого пигмента. Он создан для работы в условиях экстремальных нагрузок (устройство способно печатать до 100 страниц в минуту). Форма картриджа разработана для быстрой и чистой замены, что сокращает время обслуживания МФУ до минимума и производит кратно меньше отходов по сравнению с картриджами обычных лазерных аппаратов.
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Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
50000
Цвет
желтый
Страна производитель
Япония
Оригинальный картридж Epson C13T02Y400 представляет собой массивный, герметично запечатанный контейнер, оснащенный интеллектуальным чипом для точного контроля расхода желтого пигмента. Он создан для работы в условиях экстремальных нагрузок (устройство способно печатать до 100 страниц в минуту). Форма картриджа разработана для быстрой и чистой замены, что сокращает время обслуживания МФУ до минимума и производит кратно меньше отходов по сравнению с картриджами обычных лазерных аппаратов.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Картридж WorkForce Enterprise WF-C21000 Yellow Ink (C13T02Y400) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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