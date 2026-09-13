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Картридж WorkForce Enterprise WF-C21000 Magenta Ink (C13T02Y300) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж WorkForce Enterprise WF-C21000 Magenta Ink (C13T02Y300)

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Картридж WorkForce Enterprise WF-C21000 Magenta Ink (C13T02Y300)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
50000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724517
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
50000
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х11х3
Вес, г.
250

Описание товара Картридж WorkForce Enterprise WF-C21000 Magenta Ink (C13T02Y300)

Оригинальный картридж Epson C13T02Y300 представляет собой массивный герметичный чернильный блок, оснащенный интеллектуальным чипом для контроля расхода пурпурного пигмента. Он спроектирован с расчетом на экстремальные скорости печати устройства (до 100 страниц в минуту). Форма и конструкция картриджа позволяют заменить его за несколько секунд без риска испачкать руки, обеспечивая бесперебойный цикл работы офиса и минимальное количество пластиковых отходов по сравнению с лазерными аналогами.

Отзывы о товаре Картридж WorkForce Enterprise WF-C21000 Magenta Ink (C13T02Y300)




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
50000
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный картридж Epson C13T02Y300 представляет собой массивный герметичный чернильный блок, оснащенный интеллектуальным чипом для контроля расхода пурпурного пигмента. Он спроектирован с расчетом на экстремальные скорости печати устройства (до 100 страниц в минуту). Форма и конструкция картриджа позволяют заменить его за несколько секунд без риска испачкать руки, обеспечивая бесперебойный цикл работы офиса и минимальное количество пластиковых отходов по сравнению с лазерными аналогами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж WorkForce Enterprise WF-C21000 Magenta Ink (C13T02Y300) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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