Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
86000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724508
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Описание товара Картридж WorkForce Pro WF-C879R Black XXL Ink Supply Unit (C13T05B14N)
Чернильный блок XXL-объема Epson C13T05B14N представляет собой герметичный многослойный пакет, оснащенный умным чипом и помещенный в жесткий пластиковый каркас для установки в лоток МФУ [C13T05B34N]. Он является частью фирменной системы RIPS (Replaceable Ink Pack System) [C13T05B34N]. Данное решение позволяет снизить стоимость одного отпечатка до минимума, а также избавляет от необходимости часто останавливать печать для обслуживания техники [C13T05B34N]. Встроенный чип точно отслеживает фактический расход черного пигмента и гарантирует корректную работу устройства без риска повреждения печатающей головки PrecisionCore [C13T05B34N].
Чернильный блок XXL-объема Epson C13T05B14N представляет собой герметичный многослойный пакет, оснащенный умным чипом и помещенный в жесткий пластиковый каркас для установки в лоток МФУ [C13T05B34N]. Он является частью фирменной системы RIPS (Replaceable Ink Pack System) [C13T05B34N]. Данное решение позволяет снизить стоимость одного отпечатка до минимума, а также избавляет от необходимости часто останавливать печать для обслуживания техники [C13T05B34N]. Встроенный чип точно отслеживает фактический расход черного пигмента и гарантирует корректную работу устройства без риска повреждения печатающей головки PrecisionCore [C13T05B34N].
Картридж WorkForce Pro WF-C879R Black XXL Ink Supply Unit (C13T05B14N) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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