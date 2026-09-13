Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724507
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Описание товара Картридж EPSON C13S020693 PJIC7 Black Discproducer Ink PP- 100 (C13S020693)
Оригинальный чернильный картридж Epson C13S020693 (PJIC7 Black) разработан для автоматизированных систем дублирования данных. При использовании специализированных носителей (CD/DVD с покрытием Printable) чернила обеспечивают фотореалистичную печать, которая мгновенно высыхает, не смазывается от прикосновений пальцев и устойчива к воздействию капель влаги. Каждый картридж оснащен чипом, который согласуется со светодиодными индикаторами на панели дупликатора, оперативно сигнализируя о снижении уровня красителя для предотвращения брака при печати. Состав чернил химически стабилен, предотвращает засорение дюз микропьезоэлектрической головки и продлевает общий срок службы дорогостоящего оборудования.
Оригинальный чернильный картридж Epson C13S020693 (PJIC7 Black) разработан для автоматизированных систем дублирования данных. При использовании специализированных носителей (CD/DVD с покрытием Printable) чернила обеспечивают фотореалистичную печать, которая мгновенно высыхает, не смазывается от прикосновений пальцев и устойчива к воздействию капель влаги. Каждый картридж оснащен чипом, который согласуется со светодиодными индикаторами на панели дупликатора, оперативно сигнализируя о снижении уровня красителя для предотвращения брака при печати. Состав чернил химически стабилен, предотвращает засорение дюз микропьезоэлектрической головки и продлевает общий срок службы дорогостоящего оборудования.
Картридж EPSON C13S020693 PJIC7 Black Discproducer Ink PP- 100 (C13S020693) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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