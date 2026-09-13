Принт-картридж желтый, MP C407 Print Cartridge Yellow MP C407 (842214)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Совместимость
для Ricoh
Емкость картриджа
стандартный
Цвет
желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724481
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Совместимость
для Ricoh
Емкость картриджа
стандартный
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х8х7
Вес, г.
240
Описание товара Принт-картридж желтый, MP C407 Print Cartridge Yellow MP C407 (842214)
Сменный расходный материал для струйных принтеров. Гарантирует обеспечение быстрой и четкой печати документов.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Совместимость
для Ricoh
Емкость картриджа
стандартный
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Сменный расходный материал для струйных принтеров. Гарантирует обеспечение быстрой и четкой печати документов.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
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