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Принт-картридж желтый, MP C407 Print Cartridge Yellow MP C407 (842214) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принт-картридж желтый, MP C407 Print Cartridge Yellow MP C407 (842214)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Совместимость
для Ricoh
Емкость картриджа
стандартный
Цвет
желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724481
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Характеристики

Бренд
Ricoh
Тип товара
Картридж струйный
Совместимость
для Ricoh
Емкость картриджа
стандартный
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х8х7
Вес, г.
240

Описание товара Принт-картридж желтый, MP C407 Print Cartridge Yellow MP C407 (842214)

Сменный расходный материал для струйных принтеров. Гарантирует обеспечение быстрой и четкой печати документов.

Отзывы о товаре Принт-картридж желтый, MP C407 Print Cartridge Yellow MP C407 (842214)




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Характеристики
Бренд
Ricoh
Тип товара
Картридж струйный
Совместимость
для Ricoh
Емкость картриджа
стандартный
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Сменный расходный материал для струйных принтеров. Гарантирует обеспечение быстрой и четкой печати документов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Принт-картридж желтый, MP C407 Print Cartridge Yellow MP C407 (842214) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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