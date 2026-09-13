COLOR LP TONER CARTRIDGE TYPE 245 BLACK HY (888312)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Совместимость
для Ricoh
Емкость картриджа
стандартный
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724475
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Совместимость
для Ricoh
Емкость картриджа
стандартный
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х8х8
Вес, г.
100
Описание товара COLOR LP TONER CARTRIDGE TYPE 245 BLACK HY (888312)
Сменный расходный материал для струйных принтеров. Гарантирует обеспечение быстрой и четкой печати документов.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Совместимость
для Ricoh
Емкость картриджа
стандартный
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Сменный расходный материал для струйных принтеров. Гарантирует обеспечение быстрой и четкой печати документов.
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
COLOR LP TONER CARTRIDGE TYPE 245 BLACK HY (888312) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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