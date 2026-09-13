Мастер-плёнка для дупликатора тип JP7S LG MASTER FOR MODEL T (817564)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Совместимость
для Ricoh
Ресурс (страниц)
4000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724474
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуар
Совместимость
для Ricoh
Ресурс (страниц)
4000
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
24х7х7
Вес, г.
250
Описание товара Мастер-плёнка для дупликатора тип JP7S LG MASTER FOR MODEL T (817564)
Оригинальная мастер-плёнка Ricoh тип JP-7S (817564) обеспечивает превосходное тиражирование текстовых и графических документов на высокой скорости. Структура плёнки гарантирует равномерный прижим к печатному барабану, гладкость поверхности и отсутствие ворсинок, что предотвращает смазывание чернил и налипание бумаги. Трафаретная сетка обладает повышенной износостойкостью при больших тиражах, точно передавая мелкий шрифт и детали чертежей, схем или бланков.
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Бренд
Тип товара
Аксессуар
Совместимость
для Ricoh
Ресурс (страниц)
4000
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Япония
Оригинальная мастер-плёнка Ricoh тип JP-7S (817564) обеспечивает превосходное тиражирование текстовых и графических документов на высокой скорости. Структура плёнки гарантирует равномерный прижим к печатному барабану, гладкость поверхности и отсутствие ворсинок, что предотвращает смазывание чернил и налипание бумаги. Трафаретная сетка обладает повышенной износостойкостью при больших тиражах, точно передавая мелкий шрифт и детали чертежей, схем или бланков.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
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