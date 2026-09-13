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Чернила Cactus CS-EPT07C14 115BK черный70мл для Epson ECOTANK L8160/8180 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чернила Cactus CS-EPT07C14 115BK черный70мл для Epson ECOTANK L8160/8180

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Чернила Cactus CS-EPT07C14 115BK черный70мл для Epson ECOTANK L8160/8180 - фото 1
Чернила Cactus CS-EPT07C14 115BK черный70мл для Epson ECOTANK L8160/8180 - фото 2
Чернила Cactus CS-EPT07C14 115BK черный70мл для Epson ECOTANK L8160/8180 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
6700
  • Чернила Cactus CS-EPT07C14 115BK черный70мл для Epson ECOTANK L8160/8180 - фото 1
  • Чернила Cactus CS-EPT07C14 115BK черный70мл для Epson ECOTANK L8160/8180 - фото 2
  • Чернила Cactus CS-EPT07C14 115BK черный70мл для Epson ECOTANK L8160/8180 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724424
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
6700
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Чернила Cactus CS-EPT07C14 115BK черный70мл для Epson ECOTANK L8160/8180

Совместимые пигментные чернила Cactus CS-EPT07C14 являются надежной и экономичной альтернативой оригинальной серии Epson 115. Носик контейнера снабжен специальным защитным клапаном с системой уникальных пазов Key Lock / InkLock [C13T07C14A]. Форма дозатора идеально подходит исключительно к горловине черного пигментного бака СНПЧ принтеров L8160/L8180, что на 100% защищает от случайного перепутывания цветов и гарантирует заправку без проливания жидкости [C13T07C14A]. Лабораторная формула красителя бережно относится к скоростной печатающей головке Micro Piezo, обеспечивая четкие границы отпечатков и отсутствие засоров дюз при регулярной работе устройства [C13T07C14A].

Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-EPT07C14 115BK черный70мл для Epson ECOTANK L8160/8180




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
6700
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимые пигментные чернила Cactus CS-EPT07C14 являются надежной и экономичной альтернативой оригинальной серии Epson 115. Носик контейнера снабжен специальным защитным клапаном с системой уникальных пазов Key Lock / InkLock [C13T07C14A]. Форма дозатора идеально подходит исключительно к горловине черного пигментного бака СНПЧ принтеров L8160/L8180, что на 100% защищает от случайного перепутывания цветов и гарантирует заправку без проливания жидкости [C13T07C14A]. Лабораторная формула красителя бережно относится к скоростной печатающей головке Micro Piezo, обеспечивая четкие границы отпечатков и отсутствие засоров дюз при регулярной работе устройства [C13T07C14A].
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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