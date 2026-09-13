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Чернила Cactus CS-M0H57AE GT51 черный 90мл для HP Ink Tank 110/115/116/118/310/315/316/318/319/515/615;Wireless 410/411/415/416/418/419;GT5810/5820/5812/5822 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чернила Cactus CS-M0H57AE GT51 черный 90мл для HP Ink Tank 110/115/116/118/310/315/316/318/319/515/615;Wireless 410/411/415/416/418/419;GT5810/5820/5812/5822

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Чернила Cactus CS-M0H57AE GT51 черный 90мл для HP Ink Tank 110/115/116/118/310/315/316/318/319/515/615;Wireless 410/411/415/416/418/419;GT5810/5820/5812/5822 - фото 1
Чернила Cactus CS-M0H57AE GT51 черный 90мл для HP Ink Tank 110/115/116/118/310/315/316/318/319/515/615;Wireless 410/411/415/416/418/419;GT5810/5820/5812/5822 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
5000
  • Чернила Cactus CS-M0H57AE GT51 черный 90мл для HP Ink Tank 110/115/116/118/310/315/316/318/319/515/615;Wireless 410/411/415/416/418/419;GT5810/5820/5812/5822 - фото 1
  • Чернила Cactus CS-M0H57AE GT51 черный 90мл для HP Ink Tank 110/115/116/118/310/315/316/318/319/515/615;Wireless 410/411/415/416/418/419;GT5810/5820/5812/5822 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724412
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
5000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х4х4
Вес, г.
110

Описание товара Чернила Cactus CS-M0H57AE GT51 черный 90мл для HP Ink Tank 110/115/116/118/310/315/316/318/319/515/615;Wireless 410/411/415/416/418/419;GT5810/5820/5812/5822

Совместимые чернила Cactus CS-M0H57AE служат надежным и экономичным аналогом оригинального флакона HP GT51, позволяя существенно снизить себестоимость повседневной печати документов, рефератов и графиков [NV-INK-GT51-PGM-Bk]. Пластиковая бутылка снабжена удобным узким заправочным носком-дозатором, геометрия которого позволяет обновить уровень красителя в резервуаре СНПЧ быстро, аккуратно и без использования дополнительных инструментов (шприцев или игл) [NV-INK-GT51-PGM-Bk]. Сбалансированный химический состав бережно относится к термоструйной печатающей головке HP, предотвращая забивание микроскопических дюз [NV-INK-GT51-PGM-Bk].

Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-M0H57AE GT51 черный 90мл для HP Ink Tank 110/115/116/118/310/315/316/318/319/515/615;Wireless 410/411/415/416/418/419;GT5810/5820/5812/5822




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
5000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимые чернила Cactus CS-M0H57AE служат надежным и экономичным аналогом оригинального флакона HP GT51, позволяя существенно снизить себестоимость повседневной печати документов, рефератов и графиков [NV-INK-GT51-PGM-Bk]. Пластиковая бутылка снабжена удобным узким заправочным носком-дозатором, геометрия которого позволяет обновить уровень красителя в резервуаре СНПЧ быстро, аккуратно и без использования дополнительных инструментов (шприцев или игл) [NV-INK-GT51-PGM-Bk]. Сбалансированный химический состав бережно относится к термоструйной печатающей головке HP, предотвращая забивание микроскопических дюз [NV-INK-GT51-PGM-Bk].
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Cactus CS-M0H57AE GT51 черный 90мл для HP Ink Tank 110/115/116/118/310/315/316/318/319/515/615;Wireless 410/411/415/416/418/419;GT5810/5820/5812/5822 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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