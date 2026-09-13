Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV101 16" Graphite Black (90NR0KV1-M00770)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV101 16" Graphite Black (90NR0KV1-M00770)
**Ноутбук ASUS TUF Gaming A16 FA608UM-RV101 — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир игр с ноутбуком ASUS TUF Gaming A16! Этот игровой ноутбук создан для тех, кто ценит высокую производительность и стильный дизайн. **Почему стоит выбрать ASUS TUF Gaming A16?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 7 с 8 ядрами и частотой до 5,1 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Современная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 подарит вам реалистичные изображения и плавную анимацию. * **Быстрый доступ к данным:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2 PCIe) гарантирует молниеносную загрузку игр и приложений. * **Чёткий и яркий экран:** 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 165 Гц позволит насладиться каждым моментом игры. Матовая поверхность экрана уменьшит блики и отражения. * **Достаточно оперативной памяти:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц обеспечат быструю обработку данных и многозадачность. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с ноутбуком ещё комфортнее. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и прочный корпус из пластика; * один порт Thunderbolt для подключения периферийных устройств; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного интернет-соединения; * энергоёмкий аккумулятор (90 Вт·ч) для длительной работы без подзарядки. ASUS TUF Gaming A16 — это идеальный выбор для тех, кто ищет мощный и надёжный игровой ноутбук. Не упустите шанс обновить свою игровую станцию!
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