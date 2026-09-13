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Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой AM.PM Gem F0790722, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой AM.PM Gem F0790722, черный

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Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой AM.PM Gem F0790722, черный - фото 1
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой AM.PM Gem F0790722, черный - фото 2
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой AM.PM Gem F0790722, черный - фото 3
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой AM.PM Gem F0790722, черный - фото 4
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой AM.PM Gem F0790722, черный - фото 5
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой AM.PM Gem F0790722, черный - фото 6
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой AM.PM Gem F0790722, черный - фото 7
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой AM.PM Gem F0790722, черный - фото 8
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой AM.PM Gem F0790722, черный - фото 9
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой AM.PM Gem F0790722, черный - фото 10
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой AM.PM Gem F0790722, черный - фото 11
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой AM.PM Gem F0790722, черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
220
Диаметр ручного душа, мм
120
Длина душевого шланга, см
175
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
146 см
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой AM.PM Gem F0790722, черный - фото 1
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой AM.PM Gem F0790722, черный - фото 2
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой AM.PM Gem F0790722, черный - фото 3
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой AM.PM Gem F0790722, черный - фото 4
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой AM.PM Gem F0790722, черный - фото 5
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой AM.PM Gem F0790722, черный - фото 6
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой AM.PM Gem F0790722, черный - фото 7
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой AM.PM Gem F0790722, черный - фото 8
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой AM.PM Gem F0790722, черный - фото 9
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой AM.PM Gem F0790722, черный - фото 10
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой AM.PM Gem F0790722, черный - фото 11
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой AM.PM Gem F0790722, черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 490 руб. 
Начислим 3030 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723449
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой AM.PM Gem F0790722, черный
50 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
220
Диаметр ручного душа, мм
120
Длина душевого шланга, см
175
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
146 см
Наличие излива у смесителя
да
Особенности
защита шланга от скручивания
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.05х0.42х0.15
Вес, кг.
5.3

Описание товара Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой AM.PM Gem F0790722, черный

Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей, до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой дизайн-концепции коллекции Gem. Продуманные детали для удобства использования: Телескопическая поворотная штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста. Диаметр душевых леек (верхний душ 220 мм и ручной душ 110 мм) позволит ощутить преимущества тропического душа даже в стандартной ванной, тогда как увеличенная длина шланга 1750 мм обеспечит свободу движений во время принятия душа. Исключительная инновационность: смеситель выполнен в виде полочки, на которой так удобно хранить необходимые аксессуары для душа. Картридж смесителя является эксклюзивной разработкой бренда. Переключение потоков находится на одной оси с регулировкой температуры. При вращении против часовой стрелки из положения «Выключено» вода с увеличением напора подается в ручной душ. При вращении по часовой стрелке из положения «Выключено» вода с увеличением напора подается в верхний душ. Вода в поворотном изливе включается поворотом из положения «Выключено» на 180? в любую сторону.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой AM.PM Gem F0790722, черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
220
Диаметр ручного душа, мм
120
Длина душевого шланга, см
175
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
146 см
Наличие излива у смесителя
да
Особенности
защита шланга от скручивания
Страна производитель
Германия
Описание
Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей, до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой дизайн-концепции коллекции Gem. Продуманные детали для удобства использования: Телескопическая поворотная штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста. Диаметр душевых леек (верхний душ 220 мм и ручной душ 110 мм) позволит ощутить преимущества тропического душа даже в стандартной ванной, тогда как увеличенная длина шланга 1750 мм обеспечит свободу движений во время принятия душа. Исключительная инновационность: смеситель выполнен в виде полочки, на которой так удобно хранить необходимые аксессуары для душа. Картридж смесителя является эксклюзивной разработкой бренда. Переключение потоков находится на одной оси с регулировкой температуры. При вращении против часовой стрелки из положения «Выключено» вода с увеличением напора подается в ручной душ. При вращении по часовой стрелке из положения «Выключено» вода с увеличением напора подается в верхний душ. Вода в поворотном изливе включается поворотом из положения «Выключено» на 180? в любую сторону.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой AM.PM Gem F0790722, черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 50490 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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