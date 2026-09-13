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Душевая система со смесителем-полкой для ванны и душа AM.PM Gem F0790700, хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система со смесителем-полкой для ванны и душа AM.PM Gem F0790700, хром

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Душевая система со смесителем-полкой для ванны и душа AM.PM Gem F0790700, хром - фото 1
Душевая система со смесителем-полкой для ванны и душа AM.PM Gem F0790700, хром - фото 2
Душевая система со смесителем-полкой для ванны и душа AM.PM Gem F0790700, хром - фото 3
Душевая система со смесителем-полкой для ванны и душа AM.PM Gem F0790700, хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
220
Диаметр ручного душа, мм
120
Длина душевого шланга, см
175
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
146 см
  • Душевая система со смесителем-полкой для ванны и душа AM.PM Gem F0790700, хром - фото 1
  • Душевая система со смесителем-полкой для ванны и душа AM.PM Gem F0790700, хром - фото 2
  • Душевая система со смесителем-полкой для ванны и душа AM.PM Gem F0790700, хром - фото 3
  • Душевая система со смесителем-полкой для ванны и душа AM.PM Gem F0790700, хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 290 руб. 
Начислим 2898 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723448
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Душевая система со смесителем-полкой для ванны и душа AM.PM Gem F0790700, хром
48 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
220
Диаметр ручного душа, мм
120
Длина душевого шланга, см
175
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
146 см
Наличие излива у смесителя
да
Особенности
защита шланга от скручивания
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.05х0.42х0.15
Вес, кг.
6

Описание товара Душевая система со смесителем-полкой для ванны и душа AM.PM Gem F0790700, хром

Долгожданное пополнение культовой коллекции Gem — душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой. Все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой концепции в ультрамодном стиле Dynamic Organic. Дизайн разработан всемирно известным агентством Brandis (Германия). Еще больше места для хранения: верхняя часть смесителя выполнена в виде вместительной полочки. Теперь все необходимые душевые принадлежности всегда будут под рукой. Уникальная система управления: регулируйте температуру и напор воды и переключайте потоки между смесителем, ручным и верхним душем поворотом всего одной ручки — управление еще никогда не было таким простым и интуитивно понятным. Продуманные детали для максимального удобства использования: телескопическая штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста, душевой шланг 1750 мм с защитой от перекручивания, увеличенный верхний душ диаметром 220 мм, ручной душ диаметром 120 мм.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Душевая система со смесителем-полкой для ванны и душа AM.PM Gem F0790700, хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
220
Диаметр ручного душа, мм
120
Длина душевого шланга, см
175
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
146 см
Наличие излива у смесителя
да
Особенности
защита шланга от скручивания
Страна производитель
Германия
Описание
Долгожданное пополнение культовой коллекции Gem — душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой. Все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой концепции в ультрамодном стиле Dynamic Organic. Дизайн разработан всемирно известным агентством Brandis (Германия). Еще больше места для хранения: верхняя часть смесителя выполнена в виде вместительной полочки. Теперь все необходимые душевые принадлежности всегда будут под рукой. Уникальная система управления: регулируйте температуру и напор воды и переключайте потоки между смесителем, ручным и верхним душем поворотом всего одной ручки — управление еще никогда не было таким простым и интуитивно понятным. Продуманные детали для максимального удобства использования: телескопическая штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста, душевой шланг 1750 мм с защитой от перекручивания, увеличенный верхний душ диаметром 220 мм, ручной душ диаметром 120 мм.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система со смесителем-полкой для ванны и душа AM.PM Gem F0790700, хром - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 48290 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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