Душевая система со смесителем-полкой для ванны и душа AM.PM Gem F0790700, хром
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Характеристики
Описание товара Душевая система со смесителем-полкой для ванны и душа AM.PM Gem F0790700, хром
Долгожданное пополнение культовой коллекции Gem — душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой. Все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой концепции в ультрамодном стиле Dynamic Organic. Дизайн разработан всемирно известным агентством Brandis (Германия). Еще больше места для хранения: верхняя часть смесителя выполнена в виде вместительной полочки. Теперь все необходимые душевые принадлежности всегда будут под рукой. Уникальная система управления: регулируйте температуру и напор воды и переключайте потоки между смесителем, ручным и верхним душем поворотом всего одной ручки — управление еще никогда не было таким простым и интуитивно понятным. Продуманные детали для максимального удобства использования: телескопическая штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста, душевой шланг 1750 мм с защитой от перекручивания, увеличенный верхний душ диаметром 220 мм, ручной душ диаметром 120 мм.
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Теги товара: стойки с изливом, с изливом
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