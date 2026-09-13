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Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730300, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730300, черный

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Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730300, черный - фото 1
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730300, черный - фото 2
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730300, черный - фото 3
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730300, черный - фото 4
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730300, черный - фото 5
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730300, черный - фото 6
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730300, черный - фото 7
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730300, черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
250
Диаметр ручного душа, мм
23x205
Длина душевого шланга, см
175
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
145 см
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730300, черный - фото 1
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730300, черный - фото 2
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730300, черный - фото 3
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730300, черный - фото 4
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730300, черный - фото 5
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730300, черный - фото 6
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730300, черный - фото 7
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730300, черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 190 руб. 
Начислим 3672 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723445
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730300, черный
61 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
250
Диаметр ручного душа, мм
23x205
Длина душевого шланга, см
175
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
145 см
Наличие излива у смесителя
да
Особенности
крепление 1/2 дюйм.
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, м
1.05х0.36х0.17
Вес, кг.
3

Описание товара Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730300, черный

Душевые системы из коллекции Scandinavian Pure – воплощение минималистичного датского дизайна и солидного скандинавского качества.Элегантные обтекаемые формы и матовое черное покрытие станут настоящим украшением современной ванной комнаты. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки 400 мм ежедневные процедуры будут одинаково комфортны для людей любого роста.Душевая система дополнена керамическим картриджем со звукоизоляционной сеткой, что значительно снижает уровень шума, а также обеспечивает эффективность и быстроту смешивания горячей воды с холодной. Увеличенный диаметр верхнего душа с возможностью регулировки угла наклона и ручная лейка в трендовой форме стика подарят вам полный спектр ощущений - помогут взбодриться утром и расслабится вечером.Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками плавным поворотом левой ручки смесителя, а между ручной лейкой и изливом - поворотом излива. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730300, черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
250
Диаметр ручного душа, мм
23x205
Длина душевого шланга, см
175
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
145 см
Наличие излива у смесителя
да
Особенности
крепление 1/2 дюйм.
Страна производитель
Дания
Описание
Душевые системы из коллекции Scandinavian Pure – воплощение минималистичного датского дизайна и солидного скандинавского качества.Элегантные обтекаемые формы и матовое черное покрытие станут настоящим украшением современной ванной комнаты. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки 400 мм ежедневные процедуры будут одинаково комфортны для людей любого роста.Душевая система дополнена керамическим картриджем со звукоизоляционной сеткой, что значительно снижает уровень шума, а также обеспечивает эффективность и быстроту смешивания горячей воды с холодной. Увеличенный диаметр верхнего душа с возможностью регулировки угла наклона и ручная лейка в трендовой форме стика подарят вам полный спектр ощущений - помогут взбодриться утром и расслабится вечером.Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками плавным поворотом левой ручки смесителя, а между ручной лейкой и изливом - поворотом излива. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandinavian Pure 936730300, черный - по цене 61190 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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