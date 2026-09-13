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Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy SF85B02722, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy SF85B02722, черный

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Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy SF85B02722, черный - фото 1
Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy SF85B02722, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
180
Длина излива
123
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy SF85B02722, черный - фото 1
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy SF85B02722, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723440
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект крепежа, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
180
Длина излива
123
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
крепление на шпильку
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
38х19х6
Вес, кг.
1.5

Описание товара Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy SF85B02722, черный

Смеситель X-Joy S с поворотным высоким изливом и эргономичной рукой-стиком был разработан ведущими дизайнерами бренда в Германии. Поворотный излив делает использование смесителя максимально удобным и функциональным на раковинах любого размера. Вы можете использовать этот смеситель не только в ванной комнате, но и в кухне на небольших мойках. Смеситель с функцией EcoStart —стильное и экологичное решение для вашего дома. При включении смесителя в центральном положении автоматически потечет холодная вода. Для включения горячей воды – необходимо повернуть ручку влево. Поворот ручки вправо заблокирован. Оптимизация диапазона действия ручки смесителя сокращает нерациональный расход воды до 40% в месяц. EcoStart сочетает удобство использования с экономией ресурсов, заботясь о вашем бюджете и об окружающей среде. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Черный матовый цвет сделает этот смеситель главным акцентом в любом интерьере. Черный матовый цвет сделает этот смеситель главным акцентом в любом интерьере.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy SF85B02722, черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект крепежа, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
180
Длина излива
123
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Особенности
крепление на шпильку
Страна производитель
Германия
Описание
Смеситель X-Joy S с поворотным высоким изливом и эргономичной рукой-стиком был разработан ведущими дизайнерами бренда в Германии. Поворотный излив делает использование смесителя максимально удобным и функциональным на раковинах любого размера. Вы можете использовать этот смеситель не только в ванной комнате, но и в кухне на небольших мойках. Смеситель с функцией EcoStart —стильное и экологичное решение для вашего дома. При включении смесителя в центральном положении автоматически потечет холодная вода. Для включения горячей воды – необходимо повернуть ручку влево. Поворот ручки вправо заблокирован. Оптимизация диапазона действия ручки смесителя сокращает нерациональный расход воды до 40% в месяц. EcoStart сочетает удобство использования с экономией ресурсов, заботясь о вашем бюджете и об окружающей среде. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Черный матовый цвет сделает этот смеситель главным акцентом в любом интерьере. Черный матовый цвет сделает этот смеситель главным акцентом в любом интерьере.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Отзывы


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