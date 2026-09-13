Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07511, сатин
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 090 руб.
В наличии
Код товара: 723426
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 090 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
38х19х6
Вес, кг.
1.8
Описание товара Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07511, сатин
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07511, сатин
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 690 руб.1923 руб. в СплитСмеситель для раковины RedBlu by Damixa Palace Evo 2 330210000
-
В наличииЦена 8 290 руб.2073 руб. в СплитСмеситель для раковины Damixa Eclipse 2.0 480210000, хром
-
В наличииЦена 8 390 руб.2098 руб. в СплитСмеситель для раковины Dorff Logic D3002100
-
В наличииЦена 8 490 руб. 9 270 руб.2123 руб. в СплитСмеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 77022...
-
В наличииЦена 8 590 руб. 9 360 руб.2148 руб. в СплитСмеситель для раковины Damixa Apollo 470220300 черный
-
В наличииЦена 8 590 руб.2148 руб. в СплитСмеситель для кухни Redblu by Damixa Object 340000000
-
В наличииЦена 8 790 руб.2198 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM Above F9X20022, черный
-
В наличииЦена 9 090 руб.2273 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа Dorff Optima D2010000
-
В наличииЦена 9 210 руб. 9 270 руб.2303 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа WasserKRAFT Aller 10641WHITE 9062030
-
В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитСмеситель для раковины Damixa Jupiter 770210001 хром
-
В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитСмеситель для раковины Damixa Eclipse 2.0 480210300 черный
-
В наличииЦена 9 390 руб. 11 880 руб.2348 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02100 хром
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07511, сатин
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07511, сатин - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8090 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07511, сатин