Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды, L-излив Damixa Merkur 710771300, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Высота излива
282
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 490 руб.
В наличии
Код товара: 723422
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
18 490 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводка для воды - 2 шт, комплект крепления, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
282
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
47х25х7
Вес, кг.
1.6
Описание товара Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды, L-излив Damixa Merkur 710771300, черный
Кухонный смеситель Damixa коллекции Merkur со встроенным каналом для питьевой воды успешно совмещает в себе две функции. Благодаря прогрессивной технологии при вращении ручки на 90 градусов вы можете наслаждаться чистой водой из фильтра. Если же Вам нужна обычная вода, смеситель управляется привычным способом. Также, конструкция, совмещающая в себе 2 в 1, экономит место и придаёт кухне опрятный вид без лишних элементов.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 17 590 руб. 18 990 руб.4398 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A90000 хром
-
В наличииЦена 17 590 руб. 18 990 руб.4398 руб. в СплитСмеситель для кухни с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007...
-
В наличииЦена 17 590 руб.4398 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото
-
В наличииЦена 17 590 руб.4398 руб. в СплитСмеситель для душа с термостатом, хром AM.PM Libre F6040000, хро...
-
В наличииЦена 17 790 руб. 30 870 руб.4448 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM Sense F7520032 хром
-
В наличииЦена 17 790 руб.4448 руб. в СплитСмеситель для биде AM.PM Gem F90A83100 хром
-
В наличииЦена 17 790 руб.4448 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM Gem F90A20022 черный
-
В наличииЦена 17 790 руб.4448 руб. в СплитСмеситель для кухни AM.PM Gem F90A00000 хром
-
В наличииЦена 17 990 руб.4498 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа Damixa Scandinavian Pure 361000300 че...
-
В наличииЦена 18 090 руб.4523 руб. в СплитМонтируемый в стену смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 77...
-
В наличииЦена 18 090 руб. 19 530 руб.4523 руб. в СплитСмеситель для раковины высокий Damixa Apollo 470250300 черный
-
В наличииЦена 18 190 руб.4548 руб. в СплитМонтируемый в стену смеситель для ванны и душа Damixa Space 1010...
Бренд
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводка для воды - 2 шт, комплект крепления, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
282
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Дания
Кухонный смеситель Damixa коллекции Merkur со встроенным каналом для питьевой воды успешно совмещает в себе две функции. Благодаря прогрессивной технологии при вращении ручки на 90 градусов вы можете наслаждаться чистой водой из фильтра. Если же Вам нужна обычная вода, смеситель управляется привычным способом. Также, конструкция, совмещающая в себе 2 в 1, экономит место и придаёт кухне опрятный вид без лишних элементов.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды, L-излив Damixa Merkur 710771300, черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 18490 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды, L-излив Damixa Merkur 710771300, черный