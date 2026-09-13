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Мобильный телефон BQ 1860 Gem Dark Blue (без СЗУ в комплекте) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 1860 Gem Dark Blue (без СЗУ в комплекте)

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Мобильный телефон BQ 1860 Gem Dark Blue (без СЗУ в комплекте) - фото 1
Мобильный телефон BQ 1860 Gem Dark Blue (без СЗУ в комплекте) - фото 2
Мобильный телефон BQ 1860 Gem Dark Blue (без СЗУ в комплекте) - фото 3
Мобильный телефон BQ 1860 Gem Dark Blue (без СЗУ в комплекте) - фото 4
Мобильный телефон BQ 1860 Gem Dark Blue (без СЗУ в комплекте) - фото 5
Мобильный телефон BQ 1860 Gem Dark Blue (без СЗУ в комплекте) - фото 6
Мобильный телефон BQ 1860 Gem Dark Blue (без СЗУ в комплекте) - фото 7
Мобильный телефон BQ 1860 Gem Dark Blue (без СЗУ в комплекте) - фото 8
Мобильный телефон BQ 1860 Gem Dark Blue (без СЗУ в комплекте) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
  • Мобильный телефон BQ 1860 Gem Dark Blue (без СЗУ в комплекте) - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 1860 Gem Dark Blue (без СЗУ в комплекте) - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 1860 Gem Dark Blue (без СЗУ в комплекте) - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 1860 Gem Dark Blue (без СЗУ в комплекте) - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 1860 Gem Dark Blue (без СЗУ в комплекте) - фото 5
  • Мобильный телефон BQ 1860 Gem Dark Blue (без СЗУ в комплекте) - фото 6
  • Мобильный телефон BQ 1860 Gem Dark Blue (без СЗУ в комплекте) - фото 7
  • Мобильный телефон BQ 1860 Gem Dark Blue (без СЗУ в комплекте) - фото 8
  • Мобильный телефон BQ 1860 Gem Dark Blue (без СЗУ в комплекте) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723376
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
87

Описание товара Мобильный телефон BQ 1860 Gem Dark Blue (без СЗУ в комплекте)

Мобильный телефон BQ 1860 Gem - это отличный выбор как для детей, бабушек и дедушек, так и для всех кто ценит удобство и функциональность в компактном корпусе. Этот телефон обладает ярким цветным дисплеем диагональю 1.77 дюйма, который позволяет комфортно просматривать контент. Удобное расположение клавиш Телефон также оборудован разъемом USB Type-C (PD), Это действительно важно, так как обеспечивает полную совместимость с любым зарядным устройством с выходом USB Type-C, которое обязательно окажется под рукой - как старые слабый зарядки, так и современный мощный блоки от смартфонов и ноутбуков. Одной из особенностей компактного телефона без камеры BQ 1800L One является наличие двух слотов для SIM-карт наиболее распространенного формата: nano-SIM и mini-SIM. Это делает его идеальным выбором для тех, кто хочет объединить в одном устройстве два номера. BQ 1860 Gem также снабжен Bluetooth версии 2.1, ярким четырехсекционным фонариком, FM-приемником и функцией диктофона, что делает его универсальным гаджетом для повседневного использования. Аккумулятор 1000 мАч обеспечивает время работы до 10 суток в режиме ожидания. Телефон выполнен в стильном и приятном на ощупь корпусе с карбоновой текстурой и крупными удобными полупрозрачными кнопками. Компактность, эргономичность и эффектный дизайн делают его использование максимально комфортным как для молодых, так и для пожилых людей. BQ 1860 Gem - надежный и стильный выбор для тех, кто ценит качество и функциональность в электронике.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1860 Gem Dark Blue (без СЗУ в комплекте)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Страна производитель
Китай
Описание
Мобильный телефон BQ 1860 Gem - это отличный выбор как для детей, бабушек и дедушек, так и для всех кто ценит удобство и функциональность в компактном корпусе. Этот телефон обладает ярким цветным дисплеем диагональю 1.77 дюйма, который позволяет комфортно просматривать контент. Удобное расположение клавиш Телефон также оборудован разъемом USB Type-C (PD), Это действительно важно, так как обеспечивает полную совместимость с любым зарядным устройством с выходом USB Type-C, которое обязательно окажется под рукой - как старые слабый зарядки, так и современный мощный блоки от смартфонов и ноутбуков. Одной из особенностей компактного телефона без камеры BQ 1800L One является наличие двух слотов для SIM-карт наиболее распространенного формата: nano-SIM и mini-SIM. Это делает его идеальным выбором для тех, кто хочет объединить в одном устройстве два номера. BQ 1860 Gem также снабжен Bluetooth версии 2.1, ярким четырехсекционным фонариком, FM-приемником и функцией диктофона, что делает его универсальным гаджетом для повседневного использования. Аккумулятор 1000 мАч обеспечивает время работы до 10 суток в режиме ожидания. Телефон выполнен в стильном и приятном на ощупь корпусе с карбоновой текстурой и крупными удобными полупрозрачными кнопками. Компактность, эргономичность и эффектный дизайн делают его использование максимально комфортным как для молодых, так и для пожилых людей. BQ 1860 Gem - надежный и стильный выбор для тех, кто ценит качество и функциональность в электронике.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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