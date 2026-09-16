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Ключ-крест усиленный баллонный ЗУБР 17-19-22-1/2?, (27547) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ключ-крест усиленный баллонный ЗУБР 17-19-22-1/2?, (27547)

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Ключ-крест усиленный баллонный ЗУБР 17-19-22-1/2?, (27547)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукояти
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723373
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Ключ-крест усиленный баллонный ЗУБР 17-19-22-1/2?, (27547)
960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Материал основания
сталь
Материал рукояти
сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х4
Вес, кг.
1.3

Описание товара Ключ-крест усиленный баллонный ЗУБР 17-19-22-1/2?, (27547)

Столярно-слесарный инструмент ЗУБР – это надежный и прочный инструмент, созданный для профессионалов и любителей качественной работы. Благодаря применению высококачественной стали как для рукояти, так и для основания, инструмент обладает превосходной долговечностью и устойчивостью к износу. Весит всего 1,3 кг, что обеспечивает удобство в использовании и легкость в транспортировке, не снижая при этом эффективности и производительности.



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Отзывы о товаре Ключ-крест усиленный баллонный ЗУБР 17-19-22-1/2?, (27547)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Материал основания
сталь
Материал рукояти
сталь
Страна производитель
Китай
Описание
Столярно-слесарный инструмент ЗУБР – это надежный и прочный инструмент, созданный для профессионалов и любителей качественной работы. Благодаря применению высококачественной стали как для рукояти, так и для основания, инструмент обладает превосходной долговечностью и устойчивостью к износу. Весит всего 1,3 кг, что обеспечивает удобство в использовании и легкость в транспортировке, не снижая при этом эффективности и производительности.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ключ-крест усиленный баллонный ЗУБР 17-19-22-1/2?, (27547) – стоимость товара 960 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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