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SSD Накопитель SSD Apacer AS2280Q4X 1TB M.2 2280 (AP1TBAS2280Q4X-1) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Apacer AS2280Q4X 1TB M.2 2280 (AP1TBAS2280Q4X-1)

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Накопитель SSD Apacer AS2280Q4X 1TB M.2 2280 (AP1TBAS2280Q4X-1) - фото 1
Накопитель SSD Apacer AS2280Q4X 1TB M.2 2280 (AP1TBAS2280Q4X-1) - фото 2
Накопитель SSD Apacer AS2280Q4X 1TB M.2 2280 (AP1TBAS2280Q4X-1) - фото 3
Накопитель SSD Apacer AS2280Q4X 1TB M.2 2280 (AP1TBAS2280Q4X-1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
4400
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Энергопотребление, Вт
5.4
  • Накопитель SSD Apacer AS2280Q4X 1TB M.2 2280 (AP1TBAS2280Q4X-1) - фото 1
  • Накопитель SSD Apacer AS2280Q4X 1TB M.2 2280 (AP1TBAS2280Q4X-1) - фото 2
  • Накопитель SSD Apacer AS2280Q4X 1TB M.2 2280 (AP1TBAS2280Q4X-1) - фото 3
  • Накопитель SSD Apacer AS2280Q4X 1TB M.2 2280 (AP1TBAS2280Q4X-1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723370
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Характеристики

Бренд
Apacer
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
4400
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление, Вт
5.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х25х25
Вес, кг.
7.2

Описание товара Накопитель SSD Apacer AS2280Q4X 1TB M.2 2280 (AP1TBAS2280Q4X-1)

**Твердотельный накопитель SSD Apacer M.2 2280 1TB AS2280Q4X** — идеальное решение для тех, кто ценит высокую производительность и надёжность. **Основные характеристики:** * Объём: 1 ТБ — достаточно места для хранения всех ваших файлов, приложений и игр. * Форм-фактор: M.2 2280 — компактный размер, который подойдёт для большинства современных компьютеров и ноутбуков. * Интерфейс: M.2 — обеспечивает быструю передачу данных и совместимость с различными устройствами. **Преимущества:** * Высокая скорость чтения и записи данных — идеально подходит для запуска ресурсоёмких приложений и игр. * Надёжность и долговечность — SSD-накопители известны своей устойчивостью к вибрациям и ударам, что обеспечивает сохранность ваших данных. * Энергоэффективность — помогает продлить время работы от батареи на ноутбуках. **Apacer M.2 2280 1TB AS2280Q4X** — это отличный выбор для тех, кто хочет улучшить производительность своего компьютера или ноутбука, а также обеспечить надёжное хранение данных.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Apacer AS2280Q4X 1TB M.2 2280 (AP1TBAS2280Q4X-1)




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Характеристики
Бренд
Apacer
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
4400
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление, Вт
5.4
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
**Твердотельный накопитель SSD Apacer M.2 2280 1TB AS2280Q4X** — идеальное решение для тех, кто ценит высокую производительность и надёжность. **Основные характеристики:** * Объём: 1 ТБ — достаточно места для хранения всех ваших файлов, приложений и игр. * Форм-фактор: M.2 2280 — компактный размер, который подойдёт для большинства современных компьютеров и ноутбуков. * Интерфейс: M.2 — обеспечивает быструю передачу данных и совместимость с различными устройствами. **Преимущества:** * Высокая скорость чтения и записи данных — идеально подходит для запуска ресурсоёмких приложений и игр. * Надёжность и долговечность — SSD-накопители известны своей устойчивостью к вибрациям и ударам, что обеспечивает сохранность ваших данных. * Энергоэффективность — помогает продлить время работы от батареи на ноутбуках. **Apacer M.2 2280 1TB AS2280Q4X** — это отличный выбор для тех, кто хочет улучшить производительность своего компьютера или ноутбука, а также обеспечить надёжное хранение данных.
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Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Apacer AS2280Q4X 1TB M.2 2280 (AP1TBAS2280Q4X-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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