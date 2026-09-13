Накопитель SSD Apacer AS2280Q4X 1TB M.2 2280 (AP1TBAS2280Q4X-1)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Apacer AS2280Q4X 1TB M.2 2280 (AP1TBAS2280Q4X-1)
**Твердотельный накопитель SSD Apacer M.2 2280 1TB AS2280Q4X** — идеальное решение для тех, кто ценит высокую производительность и надёжность. **Основные характеристики:** * Объём: 1 ТБ — достаточно места для хранения всех ваших файлов, приложений и игр. * Форм-фактор: M.2 2280 — компактный размер, который подойдёт для большинства современных компьютеров и ноутбуков. * Интерфейс: M.2 — обеспечивает быструю передачу данных и совместимость с различными устройствами. **Преимущества:** * Высокая скорость чтения и записи данных — идеально подходит для запуска ресурсоёмких приложений и игр. * Надёжность и долговечность — SSD-накопители известны своей устойчивостью к вибрациям и ударам, что обеспечивает сохранность ваших данных. * Энергоэффективность — помогает продлить время работы от батареи на ноутбуках. **Apacer M.2 2280 1TB AS2280Q4X** — это отличный выбор для тех, кто хочет улучшить производительность своего компьютера или ноутбука, а также обеспечить надёжное хранение данных.
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