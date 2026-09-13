Описание товара Память оперативная A-Data LANCER BLADE DDR5 DIMM 5600MHz 2х16GB (AX5U5600C4616G-DTLABBK)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 идеально подходит для пользователей, которые собирают современный игровой ПК или производительную рабочую станцию для монтажа видео и работы с графикой. Объём в 32 ГБ двумя модулями с высокой частотой 5600 МГц обеспечивает плавную работу в требовательных играх с открытым миром и многозадачность без тормозов при одновременном запуске браузера с десятками вкладок, мессенджеров и фоновых приложений. Он предлагает отличный баланс цены и производительности для тех, кто переходит на платформы Intel Alder Lake, Raptor Lake или AMD Ryzen 7000 и новее, стремясь выжать из них максимум без переплаты за экстремальные скорости.

Тип, поколение и форм–фактор памяти

Модуль представляет собой современную оперативную память стандарта DDR5, которая обеспечивает значительно более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Используется форм–фактор DIMM, что означает совместимость исключительно с настольными материнскими платами, оснащёнными слотами под DDR5. Важно помнить, что планки DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому проверка поколения памяти вашей материнской платы – обязательный шаг перед покупкой.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти – этого более чем достаточно для абсолютного большинства современных игр и серьёзных творческих задач. Номинальная частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором, что напрямую влияет на минимальный FPS в играх и скорость отклика системы в ресурсоёмких приложениях. Такой объём и скорость позволяют комфортно работать с большими проектами в Photoshop или Premiere Pro, не опасаясь нехватки памяти и подтормаживаний.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL46, что является типичным для памяти DDR5 на частоте 5600 МГц и отражает задержки при обращении к данным. Рабочее напряжение составляет 1.25 В. Для автоматического достижения заявленной высокой частоты 5600 МГц комплект поддерживает технологию Intel XMP 3.0. Это значит, что после активации одного предустановленного профиля в BIOS материнской платы, память сразу начнёт работать на своих максимальных скоростях, избавляя пользователя от необходимости ручного разгона и тонкой настройки таймингов.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами, использующими процессоры Intel Core 12–го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen серии 7000 и новее, при условии, что материнская плата (на чипсетах Z690, B760, Z790 для Intel или X670, B650 для AMD) оснащена слотами DDR5. Важно учесть, что для стабильной работы на заявленной частоте 5600 МГц может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии. Также рекомендуется устанавливать модули в слоты, рекомендованные производителем платы для двухканального режима, обычно это слоты A2 и B2.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули ADATA Lancer Blade оснащены компактными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно отводят тепло от микросхем памяти во время длительных нагрузок, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Их невысокий профиль является ключевым преимуществом, так как сводит к минимуму риск конфликта с крупными башенными или СЖК–кулерами центрального процессора, что критично важно при сборке в компактных корпусах или при использовании массивных систем охлаждения.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных модулей по 16 ГБ, которые прошли совместное тестирование на заводе. Это гарантирует их идеальную совместную работу в двухканальном режиме, который вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с использованием одной планки, что заметно повышает общую отзывчивость системы. Для правильной активации двухканального режима планки нужно установить в соответствующие слоты на материнской плате, как указано в её руководстве.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как установка в слот DDR4 физически невозможна. Активность профиля XMP в BIOS необходима для работы на заявленных 5600 МГц, без этого память будет функционировать на стандартной для платформы частоте (часто 4800 МГц). Компактные радиаторы – это плюс для совместимости, но если вам важна RGB–подсветка для создания единого стиля сборки, этот модуль её не имеет. Данный комплект – отличный выбор для сбалансированной сборки, но для специализированных рабочих станций с экстремальными требованиями к объёму стоит рассмотреть комплекты на 64 ГБ или выше.