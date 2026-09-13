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Контроллер Wi-Fi сети UBIQUITI UniFi Cloud Key Gen2 Plus (UCK-G2-PLUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Контроллер Wi-Fi сети UBIQUITI UniFi Cloud Key Gen2 Plus (UCK-G2-PLUS)

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Контроллер Wi-Fi сети UBIQUITI UniFi Cloud Key Gen2 Plus (UCK-G2-PLUS) - фото 1
Контроллер Wi-Fi сети UBIQUITI UniFi Cloud Key Gen2 Plus (UCK-G2-PLUS) - фото 2
Контроллер Wi-Fi сети UBIQUITI UniFi Cloud Key Gen2 Plus (UCK-G2-PLUS) - фото 3
Контроллер Wi-Fi сети UBIQUITI UniFi Cloud Key Gen2 Plus (UCK-G2-PLUS) - фото 4
Контроллер Wi-Fi сети UBIQUITI UniFi Cloud Key Gen2 Plus (UCK-G2-PLUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Контроллер
  • Контроллер Wi-Fi сети UBIQUITI UniFi Cloud Key Gen2 Plus (UCK-G2-PLUS) - фото 1
  • Контроллер Wi-Fi сети UBIQUITI UniFi Cloud Key Gen2 Plus (UCK-G2-PLUS) - фото 2
  • Контроллер Wi-Fi сети UBIQUITI UniFi Cloud Key Gen2 Plus (UCK-G2-PLUS) - фото 3
  • Контроллер Wi-Fi сети UBIQUITI UniFi Cloud Key Gen2 Plus (UCK-G2-PLUS) - фото 4
  • Контроллер Wi-Fi сети UBIQUITI UniFi Cloud Key Gen2 Plus (UCK-G2-PLUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723302
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Контроллер
Цвет
серый
Габариты, мм
131.16x27.1x134.2мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.5

Описание товара Контроллер Wi-Fi сети UBIQUITI UniFi Cloud Key Gen2 Plus (UCK-G2-PLUS)

Контроллер Ubiquiti UCK-G2 UniFi Cloud Key Gen2 Plus разработан специально для управления сетями, в состав которых входят как точки доступа, так и камеры видеонаблюдения UniFi Video. Малогабаритная модель в настольном серебристом корпусе имеет в основе процессор ARM Cortex и 3 ГБ оперативной памяти, демонстрируя достаточно высокую вычислительную мощность. Задачу долговременного хранения данных в ней решает 2.5-дюймовый накопитель объемом 1 ТБ. Допускается установка жесткого диска, вмещающего до 5 ТБ. Оборудованный одним портом Ethernet (LAN) аппаратный контроллер Ubiquiti UCK-G2 UniFi Cloud Key Gen2 Plus поддерживает питание как через PoE от сетевого кабеля, так и от внешнего адаптера через разъем microUSB. Для управления данным сетевым решением вы сможете использовать Web-интерфейс, доступный в браузере или оригинальном приложении от Ubiquiti. В комплекте поставки контроллера предусмотрены документация, кабель Ethernet RJ-45, карта памяти.

Отзывы о товаре Контроллер Wi-Fi сети UBIQUITI UniFi Cloud Key Gen2 Plus (UCK-G2-PLUS)




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Контроллер
Цвет
серый
Габариты, мм
131.16x27.1x134.2мм
Страна производитель
Китай
Описание
Контроллер Ubiquiti UCK-G2 UniFi Cloud Key Gen2 Plus разработан специально для управления сетями, в состав которых входят как точки доступа, так и камеры видеонаблюдения UniFi Video. Малогабаритная модель в настольном серебристом корпусе имеет в основе процессор ARM Cortex и 3 ГБ оперативной памяти, демонстрируя достаточно высокую вычислительную мощность. Задачу долговременного хранения данных в ней решает 2.5-дюймовый накопитель объемом 1 ТБ. Допускается установка жесткого диска, вмещающего до 5 ТБ. Оборудованный одним портом Ethernet (LAN) аппаратный контроллер Ubiquiti UCK-G2 UniFi Cloud Key Gen2 Plus поддерживает питание как через PoE от сетевого кабеля, так и от внешнего адаптера через разъем microUSB. Для управления данным сетевым решением вы сможете использовать Web-интерфейс, доступный в браузере или оригинальном приложении от Ubiquiti. В комплекте поставки контроллера предусмотрены документация, кабель Ethernet RJ-45, карта памяти.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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