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Мотыжка радиусная GRINDA ProLine 65х115х580 мм, с тулейкой, деревянная ручка, (421520) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотыжка радиусная GRINDA ProLine 65х115х580 мм, с тулейкой, деревянная ручка, (421520)

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Мотыжка радиусная GRINDA ProLine 65х115х580 мм, с тулейкой, деревянная ручка, (421520)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
115
Общая длина, мм
580
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723277
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Мотыжка радиусная GRINDA ProLine 65х115х580 мм, с тулейкой, деревянная ручка, (421520)
600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
115
Общая длина, мм
580
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х12х7
Вес, г.
460

Описание товара Мотыжка радиусная GRINDA ProLine 65х115х580 мм, с тулейкой, деревянная ручка, (421520)

Мотыжка радиусная GRINDA ProLine 65х115х580 мм, с тулейкой, деревянная ручка, (421520)

Отзывы о товаре Мотыжка радиусная GRINDA ProLine 65х115х580 мм, с тулейкой, деревянная ручка, (421520)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
115
Общая длина, мм
580
Страна производитель
Китай
Описание
Мотыжка радиусная GRINDA ProLine 65х115х580 мм, с тулейкой, деревянная ручка, (421520)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотыжка радиусная GRINDA ProLine 65х115х580 мм, с тулейкой, деревянная ручка, (421520) - стоимость товара 600 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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