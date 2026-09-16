Корнеудалитель РОСТОК длина 235 мм, углеродистая сталь, металлическая ручка, (421425)
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Характеристики
Описание товара Корнеудалитель РОСТОК длина 235 мм, углеродистая сталь, металлическая ручка, (421425)
Инвентарь для обработки почвы "РОСТОК" от бренда "Садовые Инструменты" — это надежный и практичный инструмент, предназначенный для облегчения садовых работ. Этот садовый инструмент имеет общую длину 235 мм, что обеспечивает оптимальный захват и удобство в использовании. Рабочая часть изготовлена из прочного металла, что гарантирует долговечность и износостойкость при любых условиях эксплуатации. Ширина рабочей части составляет 44 мм, что делает инструмент идеальным для точной и аккуратной обработки почвы. Рукоятка, выполненная из стали, обеспечивает надежность и комфорт в руке, значительно снижая усталость во время работы. Этот инструмент станет отличным помощником в любом саду, позволяя легко и эффективно выполнять различные задачи по уходу за растениями.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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