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Корнеудалитель РОСТОК длина 235 мм, углеродистая сталь, металлическая ручка, (421425) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корнеудалитель РОСТОК длина 235 мм, углеродистая сталь, металлическая ручка, (421425)

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Корнеудалитель РОСТОК длина 235 мм, углеродистая сталь, металлическая ручка, (421425) - фото 1
Корнеудалитель РОСТОК длина 235 мм, углеродистая сталь, металлическая ручка, (421425) - фото 2
Корнеудалитель РОСТОК длина 235 мм, углеродистая сталь, металлическая ручка, (421425) - фото 3
Корнеудалитель РОСТОК длина 235 мм, углеродистая сталь, металлическая ручка, (421425) - фото 4
Корнеудалитель РОСТОК длина 235 мм, углеродистая сталь, металлическая ручка, (421425) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
сталь
Материал рабочей части
металл
Ширина, мм
44
Общая длина, мм
235
  • Корнеудалитель РОСТОК длина 235 мм, углеродистая сталь, металлическая ручка, (421425) - фото 1
  • Корнеудалитель РОСТОК длина 235 мм, углеродистая сталь, металлическая ручка, (421425) - фото 2
  • Корнеудалитель РОСТОК длина 235 мм, углеродистая сталь, металлическая ручка, (421425) - фото 3
  • Корнеудалитель РОСТОК длина 235 мм, углеродистая сталь, металлическая ручка, (421425) - фото 4
  • Корнеудалитель РОСТОК длина 235 мм, углеродистая сталь, металлическая ручка, (421425) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723275
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Корнеудалитель РОСТОК длина 235 мм, углеродистая сталь, металлическая ручка, (421425)
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Материал рукоятки
сталь
Материал рабочей части
металл
Ширина, мм
44
Общая длина, мм
235
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х5х5
Вес, г.
210

Описание товара Корнеудалитель РОСТОК длина 235 мм, углеродистая сталь, металлическая ручка, (421425)

Инвентарь для обработки почвы "РОСТОК" от бренда "Садовые Инструменты" — это надежный и практичный инструмент, предназначенный для облегчения садовых работ. Этот садовый инструмент имеет общую длину 235 мм, что обеспечивает оптимальный захват и удобство в использовании. Рабочая часть изготовлена из прочного металла, что гарантирует долговечность и износостойкость при любых условиях эксплуатации. Ширина рабочей части составляет 44 мм, что делает инструмент идеальным для точной и аккуратной обработки почвы. Рукоятка, выполненная из стали, обеспечивает надежность и комфорт в руке, значительно снижая усталость во время работы. Этот инструмент станет отличным помощником в любом саду, позволяя легко и эффективно выполнять различные задачи по уходу за растениями.

Отзывы о товаре Корнеудалитель РОСТОК длина 235 мм, углеродистая сталь, металлическая ручка, (421425)




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Материал рукоятки
сталь
Материал рабочей части
металл
Ширина, мм
44
Общая длина, мм
235
Страна производитель
Китай
Описание
Инвентарь для обработки почвы "РОСТОК" от бренда "Садовые Инструменты" — это надежный и практичный инструмент, предназначенный для облегчения садовых работ. Этот садовый инструмент имеет общую длину 235 мм, что обеспечивает оптимальный захват и удобство в использовании. Рабочая часть изготовлена из прочного металла, что гарантирует долговечность и износостойкость при любых условиях эксплуатации. Ширина рабочей части составляет 44 мм, что делает инструмент идеальным для точной и аккуратной обработки почвы. Рукоятка, выполненная из стали, обеспечивает надежность и комфорт в руке, значительно снижая усталость во время работы. Этот инструмент станет отличным помощником в любом саду, позволяя легко и эффективно выполнять различные задачи по уходу за растениями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корнеудалитель РОСТОК длина 235 мм, углеродистая сталь, металлическая ручка, (421425) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 280 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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