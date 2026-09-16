Корнеудалитель РОСТОК 250 x 45 x 650 мм, деревянная рукоятка, (39631)
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
металл
Ширина, мм
45
Общая длина, мм
250
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб.
В наличии
Код товара: 723274
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
270 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
металл
Ширина, мм
45
Общая длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х5х4
Вес, г.
430
Описание товара Корнеудалитель РОСТОК 250 x 45 x 650 мм, деревянная рукоятка, (39631)
Этот садовый инструмент РОСТОК идеально подходит для обработки почвы, помогая вам поддерживать ваш сад в идеальном состоянии. Эргономичный дизайн и качественные материалы гарантируют продолжительное и комфортное использование.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
металл
Ширина, мм
45
Общая длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Этот садовый инструмент РОСТОК идеально подходит для обработки почвы, помогая вам поддерживать ваш сад в идеальном состоянии. Эргономичный дизайн и качественные материалы гарантируют продолжительное и комфортное использование.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Корнеудалитель РОСТОК 250 x 45 x 650 мм, деревянная рукоятка, (39631) - по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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