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Корнеудалитель РОСТОК 250 x 45 x 650 мм, деревянная рукоятка, (39631) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корнеудалитель РОСТОК 250 x 45 x 650 мм, деревянная рукоятка, (39631)

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Корнеудалитель РОСТОК 250 x 45 x 650 мм, деревянная рукоятка, (39631) - фото 1
Корнеудалитель РОСТОК 250 x 45 x 650 мм, деревянная рукоятка, (39631) - фото 2
Корнеудалитель РОСТОК 250 x 45 x 650 мм, деревянная рукоятка, (39631) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
металл
Ширина, мм
45
Общая длина, мм
250
  • Корнеудалитель РОСТОК 250 x 45 x 650 мм, деревянная рукоятка, (39631) - фото 1
  • Корнеудалитель РОСТОК 250 x 45 x 650 мм, деревянная рукоятка, (39631) - фото 2
  • Корнеудалитель РОСТОК 250 x 45 x 650 мм, деревянная рукоятка, (39631) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723274
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Корнеудалитель РОСТОК 250 x 45 x 650 мм, деревянная рукоятка, (39631)
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
металл
Ширина, мм
45
Общая длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х5х4
Вес, г.
430

Описание товара Корнеудалитель РОСТОК 250 x 45 x 650 мм, деревянная рукоятка, (39631)

Этот садовый инструмент РОСТОК идеально подходит для обработки почвы, помогая вам поддерживать ваш сад в идеальном состоянии. Эргономичный дизайн и качественные материалы гарантируют продолжительное и комфортное использование.

Отзывы о товаре Корнеудалитель РОСТОК 250 x 45 x 650 мм, деревянная рукоятка, (39631)




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
металл
Ширина, мм
45
Общая длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Описание
Этот садовый инструмент РОСТОК идеально подходит для обработки почвы, помогая вам поддерживать ваш сад в идеальном состоянии. Эргономичный дизайн и качественные материалы гарантируют продолжительное и комфортное использование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корнеудалитель РОСТОК 250 x 45 x 650 мм, деревянная рукоятка, (39631) - по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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