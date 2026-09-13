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Антенна Wi-Fi MikroTik ACOMNIRPSMA 2.4ГГц всенаправленная 5dBi RP-SMA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Антенна Wi-Fi MikroTik ACOMNIRPSMA 2.4ГГц всенаправленная 5dBi RP-SMA

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Антенна MikroTik ACOMNIRPSMA - фото 1
Антенна MikroTik ACOMNIRPSMA - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип антенны
Всенаправленная
Поляризация
Линейная
Импеданс
50
Усиление сигнала
2,4 Ггц
  • Антенна MikroTik ACOMNIRPSMA - фото 1
  • Антенна MikroTik ACOMNIRPSMA - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723214
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Вид оборудования
антенна
Тип антенны
Всенаправленная
Поляризация
Линейная
Импеданс
50
Усиление сигнала
2,4 Ггц
Коннектор
RP-SMA (M)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х3х1
Вес, г.
60

Описание товара Антенна Wi-Fi MikroTik ACOMNIRPSMA 2.4ГГц всенаправленная 5dBi RP-SMA

ACOMNIRPSMA - внешняя антенна, работающая на частоте 2,4 ГГц со всенаправленной поляризацией, в корпусе из УФ-стойкого пластика, с усилением 5dBm и оснащенная штекером RP-SMA, что обеспечивает совместимость с большинством беспроводных устройств.

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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Вид оборудования
антенна
Тип антенны
Всенаправленная
Поляризация
Линейная
Импеданс
50
Усиление сигнала
2,4 Ггц
Коннектор
RP-SMA (M)
Страна производитель
Китай
Описание
ACOMNIRPSMA - внешняя антенна, работающая на частоте 2,4 ГГц со всенаправленной поляризацией, в корпусе из УФ-стойкого пластика, с усилением 5dBm и оснащенная штекером RP-SMA, что обеспечивает совместимость с большинством беспроводных устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Антенна Wi-Fi MikroTik ACOMNIRPSMA 2.4ГГц всенаправленная 5dBi RP-SMA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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