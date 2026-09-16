Ножовка универсальная по металлу и дереву KRAFTOOL Alligator Japan 26, 160 мм, (15196-16-26)
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб.
В наличии
Код товара: 723177
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 600 руб.
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Характеристики
Бренд
Длина лезвия, мм
160
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х7х3
Вес, г.
140
Описание товара Ножовка универсальная по металлу и дереву KRAFTOOL Alligator Japan 26, 160 мм, (15196-16-26)
Пила ручная Kraftool – надежный инструмент, необходимый для выполнения различных задач, связанных с распиловкой древесных и других материалов. Изготовленная из высококачественной стали, она гарантирует длительный срок службы и эффективное выполнение работы. Двухкомпонентная рукоять пилы обеспечивает удобство и комфорт в использовании, снижая утомляемость даже при длительной работе. Бренд Kraftool известен своим вниманием к качеству и долговечности продукции, что делает эту пилу отличным выбором для профессионалов и любителей, ценящих надежность и производительность.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Длина лезвия, мм
160
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Страна производитель
Китай
Пила ручная Kraftool – надежный инструмент, необходимый для выполнения различных задач, связанных с распиловкой древесных и других материалов. Изготовленная из высококачественной стали, она гарантирует длительный срок службы и эффективное выполнение работы. Двухкомпонентная рукоять пилы обеспечивает удобство и комфорт в использовании, снижая утомляемость даже при длительной работе. Бренд Kraftool известен своим вниманием к качеству и долговечности продукции, что делает эту пилу отличным выбором для профессионалов и любителей, ценящих надежность и производительность.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка универсальная по металлу и дереву KRAFTOOL Alligator Japan 26, 160 мм, (15196-16-26) – стоимость товара 1600 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ножовка универсальная по металлу и дереву KRAFTOOL Alligator Japan 26, 160 мм, (15196-16-26)