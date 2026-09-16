Ножовка по металлу KRAFTOOL GRAND, 300 мм, обрезиненная ручка, полотно Bi-Metal, (15801)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
биметалл
Материал рукояти
прорезиненный пластик
Поворот полотна
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб.
В наличии
Код товара: 723175
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
биметалл
Материал рукояти
прорезиненный пластик
Поворот полотна
да
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х16х3
Вес, г.
629
Описание товара Ножовка по металлу KRAFTOOL GRAND, 300 мм, обрезиненная ручка, полотно Bi-Metal, (15801)
Пила ручная Kraftool – это надежный инструмент, идеально подходящий для резки различных материалов. Полотно этой пилы изготовлено из прочного биметалла, что обеспечивает высокую износостойкость и долговечность. Эргономичная рукоять выполнена из двухкомпонентного материала, обеспечивая комфортный и уверенный хват даже при продолжительной работе. Уникальная возможность поворота полотна делает эту пилу универсальным инструментом, удобным для использования в самых труднодоступных местах. Бренд Kraftool гарантирует высокое качество и надежность каждой детали, превращая эту пилу в незаменимого помощника как для профессионалов, так и для любителей.
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Бренд
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
биметалл
Материал рукояти
прорезиненный пластик
Поворот полотна
да
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Пила ручная Kraftool – это надежный инструмент, идеально подходящий для резки различных материалов. Полотно этой пилы изготовлено из прочного биметалла, что обеспечивает высокую износостойкость и долговечность. Эргономичная рукоять выполнена из двухкомпонентного материала, обеспечивая комфортный и уверенный хват даже при продолжительной работе. Уникальная возможность поворота полотна делает эту пилу универсальным инструментом, удобным для использования в самых труднодоступных местах. Бренд Kraftool гарантирует высокое качество и надежность каждой детали, превращая эту пилу в незаменимого помощника как для профессионалов, так и для любителей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка по металлу KRAFTOOL GRAND, 300 мм, обрезиненная ручка, полотно Bi-Metal, (15801) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1570 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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