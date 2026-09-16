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Ножовка для быстрого реза сырой древесины KRAFTOOL Camp Fast 7, 350 мм, (15216) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножовка для быстрого реза сырой древесины KRAFTOOL Camp Fast 7, 350 мм, (15216)

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Ножовка для быстрого реза сырой древесины KRAFTOOL Camp Fast 7, 350 мм, (15216) - фото 1
Ножовка для быстрого реза сырой древесины KRAFTOOL Camp Fast 7, 350 мм, (15216) - фото 2
Ножовка для быстрого реза сырой древесины KRAFTOOL Camp Fast 7, 350 мм, (15216) - фото 3
Ножовка для быстрого реза сырой древесины KRAFTOOL Camp Fast 7, 350 мм, (15216) - фото 4
Ножовка для быстрого реза сырой древесины KRAFTOOL Camp Fast 7, 350 мм, (15216) - фото 5
Ножовка для быстрого реза сырой древесины KRAFTOOL Camp Fast 7, 350 мм, (15216) - фото 6
Ножовка для быстрого реза сырой древесины KRAFTOOL Camp Fast 7, 350 мм, (15216) - фото 7
Ножовка для быстрого реза сырой древесины KRAFTOOL Camp Fast 7, 350 мм, (15216) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Ножовка для быстрого реза сырой древесины KRAFTOOL Camp Fast 7, 350 мм, (15216) - фото 1
  • Ножовка для быстрого реза сырой древесины KRAFTOOL Camp Fast 7, 350 мм, (15216) - фото 2
  • Ножовка для быстрого реза сырой древесины KRAFTOOL Camp Fast 7, 350 мм, (15216) - фото 3
  • Ножовка для быстрого реза сырой древесины KRAFTOOL Camp Fast 7, 350 мм, (15216) - фото 4
  • Ножовка для быстрого реза сырой древесины KRAFTOOL Camp Fast 7, 350 мм, (15216) - фото 5
  • Ножовка для быстрого реза сырой древесины KRAFTOOL Camp Fast 7, 350 мм, (15216) - фото 6
  • Ножовка для быстрого реза сырой древесины KRAFTOOL Camp Fast 7, 350 мм, (15216) - фото 7
  • Ножовка для быстрого реза сырой древесины KRAFTOOL Camp Fast 7, 350 мм, (15216) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723172
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ножовка для быстрого реза сырой древесины KRAFTOOL Camp Fast 7, 350 мм, (15216)
1 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Материал рабочей части
сталь
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
53х13х4
Вес, г.
450

Описание товара Ножовка для быстрого реза сырой древесины KRAFTOOL Camp Fast 7, 350 мм, (15216)

Садовые пилы Kraftool – это надежный инструмент, который сочетает в себе высокое качество и эффективность, необходимые для ухода за вашим садом. Рабочая часть изготовлена из прочной стали, что обеспечивает долговечность и высокую производительность при резке различных пород деревьев и кустарников. Эргономичная рукоятка, выполненная из двухкомпонентного материала, гарантирует комфорт и безопасность в использовании, предотвращая выскальзывание из рук даже при длительной работе. Бренд Kraftool славится своим вниманием к деталям и стремлением к инновациям, что делает его продукцию популярным выбором как среди профессионалов, так и среди садоводов-любителей.

Отзывы о товаре Ножовка для быстрого реза сырой древесины KRAFTOOL Camp Fast 7, 350 мм, (15216)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kraftool
Материал рабочей части
сталь
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Страна производитель
Германия
Описание
Садовые пилы Kraftool – это надежный инструмент, который сочетает в себе высокое качество и эффективность, необходимые для ухода за вашим садом. Рабочая часть изготовлена из прочной стали, что обеспечивает долговечность и высокую производительность при резке различных пород деревьев и кустарников. Эргономичная рукоятка, выполненная из двухкомпонентного материала, гарантирует комфорт и безопасность в использовании, предотвращая выскальзывание из рук даже при длительной работе. Бренд Kraftool славится своим вниманием к деталям и стремлением к инновациям, что делает его продукцию популярным выбором как среди профессионалов, так и среди садоводов-любителей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка для быстрого реза сырой древесины KRAFTOOL Camp Fast 7, 350 мм, (15216) - данный товар вы можете купить по цене 1310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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