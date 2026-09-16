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Ножовка по пенобетону ЗУБР Бетонорез, 700 мм, Профессионал (15157-70) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножовка по пенобетону ЗУБР Бетонорез, 700 мм, Профессионал (15157-70)

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Ножовка по пенобетону ЗУБР Бетонорез, 700 мм, Профессионал (15157-70)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723169
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ножовка по пенобетону ЗУБР Бетонорез, 700 мм, Профессионал (15157-70)
1 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х12х3
Вес, г.
890

Описание товара Ножовка по пенобетону ЗУБР Бетонорез, 700 мм, Профессионал (15157-70)

Пила ручная ЗУБР – надежный инструмент, который идеально подходит для выполнения различных задач в области строительства и ремонта. Полотно данной пилы выполнено из высококачественной стали, что обеспечивает долговечность и эффективную работу даже при интенсивном использовании. Рукоять инструмента изготовлена из двухкомпонентного материала, что гарантирует комфортное и надежное сцепление с рукой, снижая утомляемость при работе. Кроме того, продуманная эргономика рукояти помогает достичь максимальной точности при распиле различных материалов. Бренд ЗУБР зарекомендовал себя как производитель надежного и долговечного инструмента, который удовлетворит потребности как профессионалов, так и домашних мастеров.



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Отзывы о товаре Ножовка по пенобетону ЗУБР Бетонорез, 700 мм, Профессионал (15157-70)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
700
Страна производитель
Китай
Описание
Пила ручная ЗУБР – надежный инструмент, который идеально подходит для выполнения различных задач в области строительства и ремонта. Полотно данной пилы выполнено из высококачественной стали, что обеспечивает долговечность и эффективную работу даже при интенсивном использовании. Рукоять инструмента изготовлена из двухкомпонентного материала, что гарантирует комфортное и надежное сцепление с рукой, снижая утомляемость при работе. Кроме того, продуманная эргономика рукояти помогает достичь максимальной точности при распиле различных материалов. Бренд ЗУБР зарекомендовал себя как производитель надежного и долговечного инструмента, который удовлетворит потребности как профессионалов, так и домашних мастеров.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по пенобетону ЗУБР Бетонорез, 700 мм, Профессионал (15157-70) - стоимость товара 1380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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