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Ножовка по дереву STAYER Cobra 5, 500 мм, Professional (1506-50) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножовка по дереву STAYER Cobra 5, 500 мм, Professional (1506-50)

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Ножовка по дереву STAYER Cobra 5, 500 мм, Professional (1506-50)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723164
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Ножовка по дереву STAYER Cobra 5, 500 мм, Professional (1506-50)
600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Материал полотна
сталь
Складное полотно
нет
Длина, мм
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х15х4
Вес, кг.
1

Описание товара Ножовка по дереву STAYER Cobra 5, 500 мм, Professional (1506-50)

Пила ручная Stayer — это надежный инструмент, предназначенный для самых разнообразных столярных и плотницких работ. Полотно пилы изготовлено из высококачественной стали, что обеспечивает долговечность и износостойкость инструмента. Благодаря материалу полотна, пила сохраняет остроту на протяжении длительного времени и отлично справляется с распиловкой различных деревянных материалов. Рукоять пилы выполнена из двухкомпонентного материала, что гарантирует удобство и комфорт в работе. Эргономичный дизайн рукояти способствует надежному захвату инструмента, снижая усталость рук даже при продолжительном использовании. Несмотря на отсутствие складного полотна, конструкция пилы оптимизирована для легкой транспортировки и хранения. Инструменты от бренда Stayer зарекомендовали себя как продукция высокого качества, сочетающая профессиональные стандарты и доступность для широкого круга пользователей. Пила ручная Stayer станет отличным дополнением к набору инструментов как для профессионала, так и для любителя мастерить своими руками.



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Отзывы о товаре Ножовка по дереву STAYER Cobra 5, 500 мм, Professional (1506-50)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Материал полотна
сталь
Складное полотно
нет
Длина, мм
500
Страна производитель
Китай
Описание
Пила ручная Stayer — это надежный инструмент, предназначенный для самых разнообразных столярных и плотницких работ. Полотно пилы изготовлено из высококачественной стали, что обеспечивает долговечность и износостойкость инструмента. Благодаря материалу полотна, пила сохраняет остроту на протяжении длительного времени и отлично справляется с распиловкой различных деревянных материалов. Рукоять пилы выполнена из двухкомпонентного материала, что гарантирует удобство и комфорт в работе. Эргономичный дизайн рукояти способствует надежному захвату инструмента, снижая усталость рук даже при продолжительном использовании. Несмотря на отсутствие складного полотна, конструкция пилы оптимизирована для легкой транспортировки и хранения. Инструменты от бренда Stayer зарекомендовали себя как продукция высокого качества, сочетающая профессиональные стандарты и доступность для широкого круга пользователей. Пила ручная Stayer станет отличным дополнением к набору инструментов как для профессионала, так и для любителя мастерить своими руками.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву STAYER Cobra 5, 500 мм, Professional (1506-50) - стоимость товара 600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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