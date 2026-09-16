Top.Mail.Ru
Ножовка по дереву ЗУБР Молния-5, 400 мм, Профессионал (15075-40) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ножовка по дереву ЗУБР Молния-5, 400 мм, Профессионал (15075-40)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ножовка по дереву ЗУБР Молния-5, 400 мм, Профессионал (15075-40)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723157
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ножовка по дереву ЗУБР Молния-5, 400 мм, Профессионал (15075-40)
640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Материал полотна
сталь
Длина, мм
400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х13х4
Вес, г.
330

Описание товара Ножовка по дереву ЗУБР Молния-5, 400 мм, Профессионал (15075-40)

Пила ручная ЗУБР представляет собой надежный и эффективный инструмент, который идеально подойдет для самых разнообразных работ как в домашней мастерской, так и для профессионального использования. Основные характеристики пилы включают полотно, изготовленное из высококачественной стали. Этот материал обеспечивает долговечность и остроту зубьев, позволяя легко и точно распиливать различные виды древесины и других материалов. Рукоять пилы выполнена из двухкомпонентного материала, что обеспечивает удобный и надежный захват. Эргономичный дизайн рукояти уменьшает усталость рук и повышает комфорт при длительной работе, предотвращая скольжение даже при интенсивных нагрузках. Бренд ЗУБР известен своей приверженностью к качеству и инновационным решениям, что отражается в дизайне и функциональности их ручных инструментов. Эта пила станет отличным выбором для тех, кто ценит надежность и высокую производительность в своем рабочих процессах.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ножовка по дереву ЗУБР Молния-5, 400 мм, Профессионал (15075-40)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Материал полотна
сталь
Длина, мм
400
Страна производитель
Китай
Описание
Пила ручная ЗУБР представляет собой надежный и эффективный инструмент, который идеально подойдет для самых разнообразных работ как в домашней мастерской, так и для профессионального использования. Основные характеристики пилы включают полотно, изготовленное из высококачественной стали. Этот материал обеспечивает долговечность и остроту зубьев, позволяя легко и точно распиливать различные виды древесины и других материалов. Рукоять пилы выполнена из двухкомпонентного материала, что обеспечивает удобный и надежный захват. Эргономичный дизайн рукояти уменьшает усталость рук и повышает комфорт при длительной работе, предотвращая скольжение даже при интенсивных нагрузках. Бренд ЗУБР известен своей приверженностью к качеству и инновационным решениям, что отражается в дизайне и функциональности их ручных инструментов. Эта пила станет отличным выбором для тех, кто ценит надежность и высокую производительность в своем рабочих процессах.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву ЗУБР Молния-5, 400 мм, Профессионал (15075-40) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 640 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...