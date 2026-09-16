Ножовка для фанеры ЗУБР Молния 11, 325 мм, 11 TPI, Профессионал (15158-30)
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб.
В наличии
Код товара: 723154
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Загружаем...
650 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Складное полотно
нет
Длина, мм
325
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х13х3
Вес, г.
320
Описание товара Ножовка для фанеры ЗУБР Молния 11, 325 мм, 11 TPI, Профессионал (15158-30)
Ножовка для фанеры ЗУБР Молния 11, 325 мм, 11 TPI 15158-30_z01 предназначена для распилки фанеры. Особая форма позволяет делать запил внутри заготовки. Специальная прецизионная заточка зубьев обеспечивает чистый и ровный рез. Данная модель оснащена отверстием для подвешивания. Это позволяет хранить инструмент на стене или стенде.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Складное полотно
нет
Длина, мм
325
Страна производитель
Китай
Ножовка для фанеры ЗУБР Молния 11, 325 мм, 11 TPI 15158-30_z01 предназначена для распилки фанеры. Особая форма позволяет делать запил внутри заготовки. Специальная прецизионная заточка зубьев обеспечивает чистый и ровный рез. Данная модель оснащена отверстием для подвешивания. Это позволяет хранить инструмент на стене или стенде.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка для фанеры ЗУБР Молния 11, 325 мм, 11 TPI, Профессионал (15158-30) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 650 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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