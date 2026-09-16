Ножовка для быстрого реза сырой древесины,ЗУБР походная 9, 205 мм, Профессионал (15169-18)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб.
В наличии
Код товара: 723153
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
550 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал рабочей части
сталь
Материал рукоятки
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х6х3
Вес, г.
280
Описание товара Ножовка для быстрого реза сырой древесины,ЗУБР походная 9, 205 мм, Профессионал (15169-18)
Ножовка для быстрого реза сырой древесины ЗУБР Походная 9 205 мм 15169-18 представляет собой профессиональный походный инструмент с лезвием из стали У8А. Конструкция модели позволяет распиливать древесину как вдоль, так и поперек. Каждый режущий зуб прошел импульсную закалку и отличается высоким уровнем прочности. Есть отверстие под темляк.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Ножовка для быстрого реза сырой древесины ЗУБР Походная 9 205 мм 15169-18 представляет собой профессиональный походный инструмент с лезвием из стали У8А. Конструкция модели позволяет распиливать древесину как вдоль, так и поперек. Каждый режущий зуб прошел импульсную закалку и отличается высоким уровнем прочности. Есть отверстие под темляк.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Ножовка для быстрого реза сырой древесины,ЗУБР походная 9, 205 мм, Профессионал (15169-18) - стоимость товара 550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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