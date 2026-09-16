Ножовка для быстрого реза сырой древесины ЗУБР походная 7, 270 мм, Профессионал (15166-35)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ножовка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб.
В наличии
Код товара: 723152
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
650 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножовка
Материал рабочей части
сталь
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х5х2
Вес, г.
390
Описание товара Ножовка для быстрого реза сырой древесины ЗУБР походная 7, 270 мм, Профессионал (15166-35)
Походная ножовка для быстрого реза сырой древесины ЗУБР 7, 270 мм 15166-35 успешно распиливает древесные заготовки как вдоль, так и поперек. Модель оснащается антискользящей двухкомпонентной рукоятью. Прочное и долговечное пильное полотно выполнено из стали У8А. Для удобства транспортировки конструкцией предусматривается отверстие под темляк.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Ножовка
Материал рабочей части
сталь
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Страна производитель
Китай
Походная ножовка для быстрого реза сырой древесины ЗУБР 7, 270 мм 15166-35 успешно распиливает древесные заготовки как вдоль, так и поперек. Модель оснащается антискользящей двухкомпонентной рукоятью. Прочное и долговечное пильное полотно выполнено из стали У8А. Для удобства транспортировки конструкцией предусматривается отверстие под темляк.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Ножовка для быстрого реза сырой древесины ЗУБР походная 7, 270 мм, Профессионал (15166-35) - по цене 650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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