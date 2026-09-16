Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 500 мм, (15083-50)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ножовка
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб.
В наличии
Код товара: 723151
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Загружаем...
610 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножовка
Длина лезвия, мм
500
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х14х3
Вес, г.
370
Описание товара Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 500 мм, (15083-50)
Ножовка для быстрого реза Зубр ТАЙГА-5 500 мм, 5 TPI, рез поперек волокон 15083-50 оптимально подходит для продольного и поперечного распила. Благодаря остро заточенным прямым зубьям, инструмент обеспечивает быстрый и ровный рез. Двухкомпонентная рукоятка удобно лежит в руке и предотвращает выскальзывание при интенсивных работах.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Ножовка
Длина лезвия, мм
500
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Ножовка для быстрого реза Зубр ТАЙГА-5 500 мм, 5 TPI, рез поперек волокон 15083-50 оптимально подходит для продольного и поперечного распила. Благодаря остро заточенным прямым зубьям, инструмент обеспечивает быстрый и ровный рез. Двухкомпонентная рукоятка удобно лежит в руке и предотвращает выскальзывание при интенсивных работах.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 500 мм, (15083-50) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 610 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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