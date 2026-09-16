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Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 450 мм, (15083-45) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 450 мм, (15083-45)

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Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 450 мм, (15083-45)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовка
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723150
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 450 мм, (15083-45)
580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ножовка
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Складное полотно
нет
Длина, мм
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х14х3
Вес, г.
345

Описание товара Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 450 мм, (15083-45)

Ножовка для быстрого реза Зубр ТАЙГА-5 450 мм, 5 TPI, рез поперек волокон 15083-45 оптимально подходит для продольного и поперечного распила. Импульсная закалка каждого зуба обеспечивает быстрый и ровный рез. Двухкомпонентная рукоятка удобно лежит в руке и предотвращает выскальзывание при интенсивных работах.



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Отзывы о товаре Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 450 мм, (15083-45)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ножовка
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Складное полотно
нет
Длина, мм
450
Страна производитель
Китай
Описание
Ножовка для быстрого реза Зубр ТАЙГА-5 450 мм, 5 TPI, рез поперек волокон 15083-45 оптимально подходит для продольного и поперечного распила. Импульсная закалка каждого зуба обеспечивает быстрый и ровный рез. Двухкомпонентная рукоятка удобно лежит в руке и предотвращает выскальзывание при интенсивных работах.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 450 мм, (15083-45) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 580 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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