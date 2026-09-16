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Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 400 мм, (15083-40) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 400 мм, (15083-40)

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Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 400 мм, (15083-40) - фото 1
Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 400 мм, (15083-40) - фото 2
Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 400 мм, (15083-40) - фото 3
Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 400 мм, (15083-40) - фото 4
Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 400 мм, (15083-40) - фото 5
Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 400 мм, (15083-40) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
  • Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 400 мм, (15083-40) - фото 1
  • Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 400 мм, (15083-40) - фото 2
  • Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 400 мм, (15083-40) - фото 3
  • Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 400 мм, (15083-40) - фото 4
  • Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 400 мм, (15083-40) - фото 5
  • Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 400 мм, (15083-40) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723149
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 400 мм, (15083-40)
530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Длина лезвия, мм
400
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х14х3
Вес, г.
320

Описание товара Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 400 мм, (15083-40)

Пила ручная ЗУБР представляет собой надежный и высококачественный инструмент, предназначенный для различных видов распиловки. Полотно пилы изготовлено из прочной стали, что обеспечивает долговечность и эффективность в работе. Эргономичная рукоятка выполнена из двухкомпонентного материала, что гарантирует комфортный и надежный захват, снижая усталость рук во время длительного использования. Продукция бренда ЗУБР известна своим качеством и инновационными решениями, что делает эту пилу отличным выбором как для профессиональных мастеров, так и для домашнего использования.



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Отзывы о товаре Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 400 мм, (15083-40)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Длина лезвия, мм
400
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Пила ручная ЗУБР представляет собой надежный и высококачественный инструмент, предназначенный для различных видов распиловки. Полотно пилы изготовлено из прочной стали, что обеспечивает долговечность и эффективность в работе. Эргономичная рукоятка выполнена из двухкомпонентного материала, что гарантирует комфортный и надежный захват, снижая усталость рук во время длительного использования. Продукция бренда ЗУБР известна своим качеством и инновационными решениями, что делает эту пилу отличным выбором как для профессиональных мастеров, так и для домашнего использования.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 400 мм, (15083-40) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 530 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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