Top.Mail.Ru
Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 450 мм, (15203-45) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 450 мм, (15203-45)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 450 мм, (15203-45) - фото 1
Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 450 мм, (15203-45) - фото 2
Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 450 мм, (15203-45) - фото 3
Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 450 мм, (15203-45) - фото 4
Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 450 мм, (15203-45) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
  • Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 450 мм, (15203-45) - фото 1
  • Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 450 мм, (15203-45) - фото 2
  • Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 450 мм, (15203-45) - фото 3
  • Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 450 мм, (15203-45) - фото 4
  • Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 450 мм, (15203-45) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723121
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 450 мм, (15203-45)
1 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Длина лезвия, мм
450
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х14х4
Вес, г.
500

Описание товара Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 450 мм, (15203-45)

Ножовка для точного реза Kraftool "Alligator 11", 450 мм, 11 TPI 3D зуб, 15203-45 оставляет после себя чистый распил, что обеспечивает возможность работы с неплотными материалами, а также пластиком. Инструмент прост в использовании, имеет длинное полотно, которое облегчает распил крупных досок и бруса.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 450 мм, (15203-45)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Длина лезвия, мм
450
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ножовка для точного реза Kraftool "Alligator 11", 450 мм, 11 TPI 3D зуб, 15203-45 оставляет после себя чистый распил, что обеспечивает возможность работы с неплотными материалами, а также пластиком. Инструмент прост в использовании, имеет длинное полотно, которое облегчает распил крупных досок и бруса.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Fine 11, 450 мм, (15203-45) – стоимость товара 1290 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...