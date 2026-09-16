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Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 400 мм, (15205-40) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 400 мм, (15205-40)

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Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 400 мм, (15205-40) - фото 1
Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 400 мм, (15205-40) - фото 2
Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 400 мм, (15205-40) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ножовка для точного реза
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
  • Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 400 мм, (15205-40) - фото 1
  • Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 400 мм, (15205-40) - фото 2
  • Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 400 мм, (15205-40) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723116
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 400 мм, (15205-40)
1 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
ножовка для точного реза
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х14х4
Вес, г.
460

Описание товара Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 400 мм, (15205-40)

Пила ручная Kraftool — это надежный инструмент, идеально подходящий как для профессиональных ремонтных и строительных работ, так и для использования в домашней мастерской. Оснащенная полотном из высококачественной стали, эта пила гарантирует долговечность и эффективность в работе с различными материалами. Двухкомпонентная рукоять обеспечивает удобный и безопасный захват, позволяя снизить усталость при длительном использовании. Бренд Kraftool известен своей приверженностью к качеству и инновациям, что делает эти пилы отличным выбором для тех, кто ценит надежность и производительность.



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Отзывы о товаре Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 400 мм, (15205-40)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
ножовка для точного реза
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
400
Страна производитель
Китай
Описание
Пила ручная Kraftool — это надежный инструмент, идеально подходящий как для профессиональных ремонтных и строительных работ, так и для использования в домашней мастерской. Оснащенная полотном из высококачественной стали, эта пила гарантирует долговечность и эффективность в работе с различными материалами. Двухкомпонентная рукоять обеспечивает удобный и безопасный захват, позволяя снизить усталость при длительном использовании. Бренд Kraftool известен своей приверженностью к качеству и инновациям, что делает эти пилы отличным выбором для тех, кто ценит надежность и производительность.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 400 мм, (15205-40) - этот товар вы можете купить по цене 1280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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