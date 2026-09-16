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Ножовка ручная и штанговая GRINDA Garden Pro, 360 мм, (42444) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножовка ручная и штанговая GRINDA Garden Pro, 360 мм, (42444)

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Ножовка ручная и штанговая GRINDA Garden Pro, 360 мм, (42444) - фото 1
Ножовка ручная и штанговая GRINDA Garden Pro, 360 мм, (42444) - фото 2
Ножовка ручная и штанговая GRINDA Garden Pro, 360 мм, (42444) - фото 3
Ножовка ручная и штанговая GRINDA Garden Pro, 360 мм, (42444) - фото 4
Ножовка ручная и штанговая GRINDA Garden Pro, 360 мм, (42444) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Ножовка ручная и штанговая GRINDA Garden Pro, 360 мм, (42444) - фото 1
  • Ножовка ручная и штанговая GRINDA Garden Pro, 360 мм, (42444) - фото 2
  • Ножовка ручная и штанговая GRINDA Garden Pro, 360 мм, (42444) - фото 3
  • Ножовка ручная и штанговая GRINDA Garden Pro, 360 мм, (42444) - фото 4
  • Ножовка ручная и штанговая GRINDA Garden Pro, 360 мм, (42444) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723113
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ножовка ручная и штанговая GRINDA Garden Pro, 360 мм, (42444)
610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал рабочей части
сталь
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х13х4
Вес, г.
300

Описание товара Ножовка ручная и штанговая GRINDA Garden Pro, 360 мм, (42444)

Ножовка ручная и штанговая GRINDA Garden Pro, 360 мм, (42444)

Отзывы о товаре Ножовка ручная и штанговая GRINDA Garden Pro, 360 мм, (42444)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Материал рабочей части
сталь
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Страна производитель
Китай
Описание
Ножовка ручная и штанговая GRINDA Garden Pro, 360 мм, (42444)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка ручная и штанговая GRINDA Garden Pro, 360 мм, (42444) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 610 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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