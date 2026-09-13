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Триммер GRINDA, верхнее расположение двигателя, фреза 230мм, леска d=2.0 мм, 1200 Вт, 7500 об/мин купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер GRINDA, верхнее расположение двигателя, фреза 230мм, леска d=2.0 мм, 1200 Вт, 7500 об/мин

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Триммер GRINDA, верхнее расположение двигателя, фреза 230мм, леска d=2.0 мм, 1200 Вт, 7500 об/мин - фото 1
Триммер GRINDA, верхнее расположение двигателя, фреза 230мм, леска d=2.0 мм, 1200 Вт, 7500 об/мин - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
1200
Ширина скашивания
23
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
  • Триммер GRINDA, верхнее расположение двигателя, фреза 230мм, леска d=2.0 мм, 1200 Вт, 7500 об/мин - фото 1
  • Триммер GRINDA, верхнее расположение двигателя, фреза 230мм, леска d=2.0 мм, 1200 Вт, 7500 об/мин - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723108
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Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
1200
Антивибрационная система
да
Ширина скашивания
23
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.27х0.11
Вес, кг.
7.11

Описание товара Триммер GRINDA, верхнее расположение двигателя, фреза 230мм, леска d=2.0 мм, 1200 Вт, 7500 об/мин

Триммеры и мотокосы Grinda представляют собой идеальное сочетание мощности, удобства и надежности, обеспечивая высокую производительность и комфорт в использовании. Модель с электрическим двигателем мощностью 1200 Вт демонстрирует впечатляющие результаты по уходу за садом. Благодаря верхнему расположению двигателя обеспечивается оптимальная балансировка устройства, что значительно облегчает его использование. Вес триммера составляет всего 7,2 кг, что позволяет работать с ним продолжительное время без усталости. Устройство оснащено антивибрационной системой, которая обеспечивает сниженный уровень вибрации, увеличивая комфорт и минимизируя нагрузку на руки пользователя. Это особенно актуально при продолжительных работах. Ширина скашивания триммера составляет 2,3 см, что идеально подходит для точного и аккуратного кошения труднодоступных участков. D-образная ручка обеспечивает удобный захват и позволяет уверенно контролировать процесс работы. Прямая штанга способствует равномерности и точности скашивания, что особенно важно при профессиональном использовании. Бренд Grinda известен своим высоким качеством и надежностью, а данная модель триммера станет отличным выбором для тех, кто ищет эффективное и простое в использовании садовое оборудование для ухода за газонами и участками.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу

Отзывы о товаре Триммер GRINDA, верхнее расположение двигателя, фреза 230мм, леска d=2.0 мм, 1200 Вт, 7500 об/мин




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
1200
Антивибрационная система
да
Ширина скашивания
23
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Триммеры и мотокосы Grinda представляют собой идеальное сочетание мощности, удобства и надежности, обеспечивая высокую производительность и комфорт в использовании. Модель с электрическим двигателем мощностью 1200 Вт демонстрирует впечатляющие результаты по уходу за садом. Благодаря верхнему расположению двигателя обеспечивается оптимальная балансировка устройства, что значительно облегчает его использование. Вес триммера составляет всего 7,2 кг, что позволяет работать с ним продолжительное время без усталости. Устройство оснащено антивибрационной системой, которая обеспечивает сниженный уровень вибрации, увеличивая комфорт и минимизируя нагрузку на руки пользователя. Это особенно актуально при продолжительных работах. Ширина скашивания триммера составляет 2,3 см, что идеально подходит для точного и аккуратного кошения труднодоступных участков. D-образная ручка обеспечивает удобный захват и позволяет уверенно контролировать процесс работы. Прямая штанга способствует равномерности и точности скашивания, что особенно важно при профессиональном использовании. Бренд Grinda известен своим высоким качеством и надежностью, а данная модель триммера станет отличным выбором для тех, кто ищет эффективное и простое в использовании садовое оборудование для ухода за газонами и участками.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
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Отзывы


Триммер GRINDA, верхнее расположение двигателя, фреза 230мм, леска d=2.0 мм, 1200 Вт, 7500 об/мин - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3830 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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