Триммер GRINDA, верхнее расположение двигателя, разъемная шланга, леска d=2.0 мм, 800 Вт, 7500 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
800
Ширина скашивания
35
Колеса
нет
Обороты двигателя
7500
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723107
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
800
Антивибрационная система
нет
Уровень шума
95
Ширина скашивания
35
Колеса
нет
Обороты двигателя
7500
Скорость вращения ножа
7500
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Штанга
изогнутая
Работа от аккумулятора
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х28х11
Вес, кг.
5.83
Описание товара Триммер GRINDA, верхнее расположение двигателя, разъемная шланга, леска d=2.0 мм, 800 Вт, 7500 об/мин
Триммер GRINDA, верхнее расположение двигателя, разъемная шланга, леска d=2.0 мм, 800 Вт, 7500 об/мин
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель сверху, D-образная ручка
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Бренд
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
800
Антивибрационная система
нет
Уровень шума
95
Ширина скашивания
35
Колеса
нет
Обороты двигателя
7500
Скорость вращения ножа
7500
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Развернуть
Штанга
изогнутая
Работа от аккумулятора
нет
Страна производитель
Китай
Триммер GRINDA, верхнее расположение двигателя, разъемная шланга, леска d=2.0 мм, 800 Вт, 7500 об/мин
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель сверху, D-образная ручка
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель сверху, D-образная ручка
Триммер GRINDA, верхнее расположение двигателя, разъемная шланга, леска d=2.0 мм, 800 Вт, 7500 об/мин - этот товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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