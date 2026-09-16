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Катушка для шлангов РОСТОК PК-20, для шлангов 20 м х 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (428403) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Катушка для шлангов РОСТОК PК-20, для шлангов 20 м х 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (428403)

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Катушка для шлангов РОСТОК PК-20, для шлангов 20 м х 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (428403) - фото 1
Катушка для шлангов РОСТОК PК-20, для шлангов 20 м х 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (428403) - фото 2
Катушка для шлангов РОСТОК PК-20, для шлангов 20 м х 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (428403) - фото 3
Катушка для шлангов РОСТОК PК-20, для шлангов 20 м х 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (428403) - фото 4
Катушка для шлангов РОСТОК PК-20, для шлангов 20 м х 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (428403) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип шланга
катушка
Материал
пластик
Диаметр (дюйм)
1/2
  • Катушка для шлангов РОСТОК PК-20, для шлангов 20 м х 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (428403) - фото 1
  • Катушка для шлангов РОСТОК PК-20, для шлангов 20 м х 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (428403) - фото 2
  • Катушка для шлангов РОСТОК PК-20, для шлангов 20 м х 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (428403) - фото 3
  • Катушка для шлангов РОСТОК PК-20, для шлангов 20 м х 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (428403) - фото 4
  • Катушка для шлангов РОСТОК PК-20, для шлангов 20 м х 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (428403) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723105
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Катушка для шлангов РОСТОК PК-20, для шлангов 20 м х 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (428403)
1 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип шланга
катушка
Материал
пластик
Диаметр (дюйм)
1/2
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
35х30х20
Вес, кг.
1.25

Описание товара Катушка для шлангов РОСТОК PК-20, для шлангов 20 м х 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (428403)

С помощью шлангов РОСТОК вы сможете без усилий поддерживать идеальное состояние вашего зеленого уголка, будь то сад, клумба или огород.

Отзывы о товаре Катушка для шлангов РОСТОК PК-20, для шлангов 20 м х 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (428403)




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип шланга
катушка
Материал
пластик
Диаметр (дюйм)
1/2
Страна производитель
Россия
Описание
С помощью шлангов РОСТОК вы сможете без усилий поддерживать идеальное состояние вашего зеленого уголка, будь то сад, клумба или огород.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Катушка для шлангов РОСТОК PК-20, для шлангов 20 м х 1/2?, стальные опоры, пластиковый барабан (428403) - стоимость товара 1210 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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